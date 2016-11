Inicia recogida de basura de noche en más de 40 sectores

04/11/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

La Alcaldía del Distrito Nacional llamó ayer a los residentes de más de 40 sectores de la Circunscripción I a sacar la basura entre las 7:00 y las 9:00 de la noche. El alcalde de la ciudad, David Collado, anunció que desde ayer se hizo oficial la recogida de basura en horas nocturnas de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana, aunque indicó que el servicio se viene ofreciendo en este horario desde hace una semana como plan piloto, cuyos resultados calificó de satisfactorios.



“Nosotros entendemos que la ciudad de Santo Domingo debe de ir dando pasos seguros y precisos hacia la modernización, ya que en todas las ciudades del mundo se recoge la basura en horarios nocturnos”, sostuvo.



El ejecutivo municipal aseguró que el retiro de los desechos sólidos en horas de la noche favorecerá la viabilidad del tránsito en la capital.



“Con este paso, no solucionamos el problema del tránsito, pero se descongestiona al sacar los camiones del casco urbano en horas de la mañana”, consideró. Sin embargo, el alcalde explicó que durante la mañana, la empresa recolectora enviará brigadas de supervisión para detectar si en algunas zonas no se recogió la basura, y proceder a recogerla, mientras la ciudadanía se acostumbra al cambio.



Precisó que para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el personal y los camiones que trabajarán en los horarios nocturnos serán identificados debidamente. El edil exigió a la empresa ADN Services dotar de seguridad al personal y los camiones que tendrán la responsabilidad de estas labores. Para asesoría, la compañía trajo de otros países técnicos con experiencia en estos tipos de servicios.



Mientras, el presidente de ADN Services, Rafael Zapata, garantizó que los trabajadores serán dotados de un uniforme fluorescente y rotulado a fin de que estén debidamente identificados a la distancia. También dijo que a los camiones se les colocaron luces adicionales, incluyendo reflectores en distintas partes para que se puedan identificar. La empresa también garantizó que durante las labores se evitará lo más posible producir ruidos para no afectar la tranquilidad de los residentes.



De su lado, el alcalde del Distrito pidió a la ciudadanía colaborar con la limpieza de la ciudad. “El compromiso de este Ayuntamiento es limpiar la ciudad, pero para eso se necesita el apoyo de todos. De nosotros como administración, de las compañías recolectoras de basura y de la ciudadanía”, expresó.



ADN realizará campaña ciudadana



En esa dirección, dijo que la iniciativa se reforzará con una campaña de educación ciudadana.



Las rutas con frecuencia de lunes a sábado son: Mirador Norte, Bella Vista Norte, Bella Vista Centro, Jardines del Embajador, Bella Vista Sur, La Julia, Villa María, Centro de Los Héroes, Paraíso, Yolanda Morales, La Yuca, Arboleda, Naco, Naco I, Serrallés, residencial Lope de Vega.



Otros que entran en la frecuencia diario son: La Esperilla, El Vergel, Ciudad Universitaria, San Gerónimo, Gascue, Respaldo Aguadita, ensanche Independencia y La Primavera, Ciudad Nueva, ensanche Lugo, San Carlos (en el cuadrante que abarca las avenidas México , Mella y 30 de Marzo).



Además, entran San Lázaro, Santa Bárbara, San Miguel, San Antón, La Atarazana y la Ciudad Colonial.



Mientras en los sectores con frecuencia interdiaria, los días lunes, miércoles y viernes entran: El Renacimiento I (avenidas 27 de Febrero, Privada, Rómulo Betancourt y Luperón), Los Cacicazgo I, (entre la Enriquillo, Privada, Anacaona y Cibaro Este), La Lotería, Mirador Sur y Don Bosco.



En tanto, los martes, jueves y sábado, el servicio se dará a los sectores Renacimiento II (avenidas Rómulo Betancourt, Privada, Enriquillo y Luperón), Los Cacicazgo I (Enriquillo, Cibaro Oeste, Anacaona y Luperón), Los Maestros, Mirador Norte y Miraflores.

Utilizarán camiones de última tecnología

Durante la noche, toda la basura será llevaba a la estación de transferencia del Ayuntamiento, ubicada en Villas Agrícolas y en la madrugada será trasladada al vertedero de Duquesa, Santo Domingo Norte. De su lado, el presidente de ADN Services indicó que se dispuso de 26 camiones de diferentes capacidades. “Son equipos de última generación. No estamos hablando de chatarras, estamos hablando de camiones cuya edad más antigua es de 2012”. Mientras, el alcalde aseguró que la medida no representará gastos adicionales para el Ayuntamiento, debido a que la iniciativa se planteó dentro de las renegociaciones de contratos con la compañía recolectora, la cual asumió el pago del equipo de trabajadores en ese horario.