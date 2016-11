Jessie Vargas promete vencer a Manny Pacquiao

LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.). Jessie Vargas está consciente de que no tiene la fama de su rival de mañana, el histórico ocho veces campeón del mundo Manny Pacquiao, “pero sí sabe que mucha gente se va a llevar tremenda sorpresa”. Vargas, quien respondió (en español) preguntas de periodistas hispanos apenas minutos después de llegar a esta ciudad, declaró que nunca había estado “tan seguro” de una victoria. En el lobby del hotel Wyn, donde está hospedado y el lugar que sirve para los encuentros con los reporteros y que será el escenario de la ceremonia del pesaje oficial (este viernes), precisó que su preparación física “ya prácticamente está completa”. Tiene la seguridad que no tendrán problemas para hacer el peso que certifica la categoría welter (147 libras).



Vargas es el titular welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras derrotar a Sadam Alí de quien dijo es “un peleador peligroso, de calidad, pero lo pudo vencer…así es que nadie debe dudar que también pueda derrotar a Manny Pacquiao”. Vargas presenta expediente profesional de 27 victorias con un revés y ha despacho por nocaut a 10 rivales.



“Me siento un gigante…voy a subir al ring en mi mejor condición física a quienes han dicho que no tengo ninguna posibilidad de ganar, pues que no se sorprendan cuando yo le gane a Pacquiao. Estoy listo para él y que sepan que soy yo el campeón, no es Pacquiao”.



El favorito



Pacquiao no sólo es el gran favorito de los expertos, sino que en las ventanas de apuestas de Las Vegas su ventaja es amplia. El lunes en la tarde el filipino arribó a esta ciudad y de inmediato todo fue algarabía protagonizada por sus fans.



Pacquiao, con foja de 58-7 (38 triunfos por nocaut), debe salir airoso ante Vargas sin mayores problemas, según analistas. Ganador de ocho campeonatos mundiales, en diferentes divisiones, el veterano púgil no ha querido dar muchas entrevistas, como es su costumbre.



Agradece que los expertos lo den como favorito (5-1), “pero eso no me permite llegar al cuadrilátero con mucha confianza y creerme ganador. No subestimo nunca a mis rivales”. Pacquiao y Vargas estelarizarán la pelea principal del cartel internacional que organiza la compañía Top Rank.