Joyce Roy lleva “Sexualmente hablando” a Casa de Teatro

Bajo la producción de Joyce Roy, los actores Lumy Lizardo y Ernesto Báez compartirán por primera vez las tablas, con la puesta en escena de “Sexualmente hablando”. Original del dramaturgo y teatrista argentino Santiago Serrano, la pieza teatral se estará presentando a partir del 17 de este mes, hasta el 27, en Casa de Teatro, incluyendo, además, la participación de Solanyi Gómez.



El también actor y director, Roy, destacó que la puesta en escena lleva a ambos actores a desdoblarse, especialmente a la humorista, quien da vida a un personaje que “no se parece a nada que ella haya hecho anteriormente”.



“Es como interpretar a cada mujer del planeta. Me veo retratada en este personaje porque hay una sociedad que es un poco machista, que le permite más cosas al hombre, pero la mujer siempre se impone”, expresó Lumy Lizardo.



El también locutor Ernesto Báez, explicó que aunque la pieza tiene un nombre “muy sugerente” no es una obra solo sexual y que no cae en lo vulgar. Resaltó, además, que la pieza representa un nuevo reto en su carrera por tener que dar vida a un hombre que es mayor que él y que enfrenta situaciones que nunca ha vivido”.



Asimismo, Joyce Roy dijo a elCaribe que en el país se debería empezar a trabajar en una ley de teatro que incluya el respaldo de los patrocinadores de empresas para que lo apoyen, un salario digno y un seguro de vida para los actores.“Los teatristas dejan todo en las tablas y cuando terminan no tienen nada. Al final de nuestra existencia solo nos queda la satisfacción de lo realizado”, puntualizó. “Sexualmente hablando” narra la historia de una diva del canto que dice conocer los secretos del placer, lo cual llena la trama de historias de placer, dolor, represió, soledad, entre otros.