Las elecciones de EE. UU importan

04/11/2016 12:00 AM - Javier Cabreja

Los comicios norteamericanos del próximo martes 8 de noviembre no se tratan de unas elecciones cualesquiera, sino de un proceso de gran relevancia no solo para los ciudadanos de ese país, sino para la República Dominicana y el mundo. Independientemente del impacto global de la actividad política en los Estados Unidos, para el caso específico de la nación dominicana este proceso importa mucho. Esto, debido a que se trata de su primer socio comercial y del país que mayor cantidad de emigrantes dominicanos recibe y por lo tanto, del que proviene la mayor cantidad de remesas.



A diferencia de elecciones anteriores, lo especial en esta ocasión es la amenaza que supone la llegada al poder de empresario Donald Trump. Su ampliamente conocida actitud de denigración hacia las mujeres y su discurso discriminatorio y de odio contra los hispanos, los negros y los musulmanes, hacen de este político un candidato de espanto. Trump ha hecho público sus planes de deportaciones masivas y su política de comercio internacional basada en el proteccionismo, lo que afectaría directamente al país.



Durante los últimos días, esta amenaza ha visto crecer sus probabilidades de hacerse realidad. Los más recientes resultados de las encuestas evidencian una reducción significativa de la diferencia que existía entre Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton. Esto se ha dado tanto en el voto popular como en la cantidad de estados y colegios electorales que se requerirían para ganar. Todo parece indicar que las investigaciones abiertas por el FBI sobre el uso de la cuenta privada de la candidata Clinton para los correos electrónicos del Departamento de Estado, están teniendo impacto.



Sin embargo, esta situación podría tener un efecto positivo al movilizar la participación electoral de una parte importante de la población que tradicionalmente se abstiene en las elecciones norteamericanas. Esta baja participación suele darse en aquellos grupos que entienden que su candidato aparece como un claro ganador en las encuestas, como el caso de Clinton hasta hace algunas semanas. También, es alta la abstención entre inmigrantes y sus descendientes, los cuales no se sienten muy vinculados a la política en ese país.



Espero que en esta ocasión haya un cambio en la actitud hacia la política y las elecciones de millones de ciudadanos norteamericanos, entre ellos los de ascendencia dominicana. Estos deben participar de manera activa en las elecciones del martes. El voto de los latinos, de las mujeres, de los negros y de los jóvenes, debe marcar la diferencia es ese país y evitar así que un misógino, nacionalista y autoritario llegue al poder.