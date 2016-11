Roberto, Jochy y Daniel arman “El plan perfecto”

04/11/2016 12:00 AM - El Caribe

Diez años después, los comunicadores Roberto Ángel Salcedo, Jochy Santos y Daniel Sarcos se vuelven a unir en una producción cinematográfica, la cual recién terminó de ser rodada en varias locaciones de Santo Domingo. “El Plan Perfecto”, no solo marca el reencuentro de Salcedo, Santos y Sarcos, sino que es el regreso a la pantalla del productor de la misma, Roberto Ángel, quien en su último filme, “¿Pa’qué me casé?”, prefirió estar tras las cámaras.



“Reencontrarme con amigos como Jochy y Daniel, 10 años después, es motivo de mucha alegría. El rodaje transcurrió de manera distendida, todo fluyó de maravilla, la película permitió desarrollar las potencialidades de todos y esperamos que el público disfrute de vernos juntos de nuevo”, dijo Salcedo, también guionista y director de la cinta.



En la propuesta, producida por Carlos Salcedo y grabada en 30 días, también figuran Fausto Mata, Manolo Ozuna, Bolívar Valera, Cheddy García, Caroline Aquino, Tueska, René Castillo, Beba Rojas, Eduardo Santos, Liondy Ozoria, Juan Carlos Pichardo, Dotol Nastra, Jalsen Santana y Francisco Sanchís.



Este año, el presentador de “Más Roberto” llevó a las salas del país “Mi suegra y yo”, la cual protagonizó junto a Hony Estrella y Charityn Goico, y ¿“Pa’ qué me casé?”, estelarizada por Cheddy García, Fausto Mata, Techy Fatule y Carlos de la Mota. Además, grabó “Súper Papá”, donde participan sus tres hijas, aún sin fecha de estreno pautada.



A través de sus cuentas en las redes sociales, Roberto Ángel compartió el primer afiche del que será su primer estreno en el 2017, el cual ha sido pautado para el 19 de enero. “El Plan Perfecto” cuenta con la dirección fotográfica de Francis Adames, el sonido a cargo de Franklin Hernández y la dirección de arte de Adria Victoria Mejía.