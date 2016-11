Trump, Hillary y el voto electoral

Las Vegas, Nevada, (EE.UU.).- Coincidencia y circunstancia laboral que pueden marcar la función profesional de un periodista… ¡es mi caso! Hace cuatro días que me encuentro en esta ciudad que pertenece al estado de

Nevada, Estados Unidos.



El propósito de mi viaje: Cubrir el último tramo de la importante pelea que por el campeonato mundial del peso welter protagonizarán (este sábado) Manny Pacquiao y Jessie Vargas. El escenario será el moderno coliseo Thomas Marck Center. ¿Por qué de la coincidencia y la circunstancia laboral? Sencillo: En Estados Unidos, el próximo martes, serán celebradas las elecciones que determinarán quién ganará la Presidencia si Hillary Clinton o Donald Trump.



He escrito varios artículos sobre la consulta electoral de EE. UU. por lo que, ya estando por estos predios, debo “finiquitar” con el tema.



Por lo que observo, en apenas dos semanas parece que la brecha para el posible ganador se ha cerrado.



Es lo que dicen las más recientes encuestas. Y es posible que el que gane entre Trump o Clinton, lo haga por un margen no tan amplio, como se decía hace dos o tres meses.

Punto clave: El punto clave para ganar los comicios presidenciales estriba en el llamado voto electoral.



Porque, como lo expuse en un anterior trabajo, no basta –para ganar la Presidencia- obtener mayoría de los votos populares. ¡La cantidad de los votos populares no valida al ganador de la Casa Blanca! Más claro: Mayoría de votos obtenidos no gana elecciones, según el sistema técnico establecido por el organismo electoral.



Vi, en un noticiario de la televisión de Las Vegas (en español) que Trump, de ganar el estado de la Florida, al día de hoy, aseguraría 164 votos electorales mientras que Hillary Clinton tendría a su favor unos 263. Es decir, 99 por encima del magnate de los bienes raíces.



Para obtener el triunfo en las elecciones, se necesitan 270 votos electorales de los 538 que “corren” en la consulta comicial de USA.



Entonces, a 96 horas del martes (ocho de noviembre), quién se perfila como real ganador de las elecciones, bajo el técnico fundamento del voto electoral, ¿Clinton o Trump?



La política se analiza en función de pragmáticos resultados. Es lo que precisa esa ciencia. Los politólogos exponer sus análisis sin pasión. Como lego en el análisis político, creo que Hillary Clinton será la nueva inquilina de la Casa Blanca.