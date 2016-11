El ají morrón, versátil y saludable

05/11/2016 12:00 AM - Ivelisse Santos

Como ya es sabido, los frutos y vegetales se caracterizan por aportar múltiples beneficios a la salud, y el ají morrón no es la excepción. Por contener gran cantidad de vitamina C, tiene una potente acción antioxidante, facilita la absorción del hierro en el organismo, y ayuda al crecimiento y reparación del tejido conectivo, colaborando en la cicatrización de heridas así como en la formación de colágeno.

Es un vegetal que aporta bastante fibra al organismo, lo que lo hace ideal para dietas y para cuidar el aparato digestivo. No contiene excesivas calorías, tan solo 180 por cada 100 gr., lo cual representa apenas el 1% de lo que una persona necesita de energía para sobrellevar el día a día. Los pimientos morrones ofrecen una gran versatilidad en la cocina, ya que se los puede consumir crudos, asados o fritos. De cualquier manera, hacen que los platos sean más vistosos, ya que aportan intensos colores. Otra forma habitual de prepararlos es en encurtidos con vinagre o aliños. El color a utilizar dependerá del sabor deseado. Los verdes son los más amargos. Los rojos, y sobre todo los amarillos, tienen un gusto más dulce.



Para quienes tienen problemas con la digestión con este tipo de vegetales es importante que les quiten la piel. La manera más sencilla de hacer esto es colocar el morrón en una plancha y girarlo con un tenedor a medida que se va asando. Cuando haya completado una vuelta, retíralo del fuego y sumérgelo en agua. Luego, podrás pelarlo. También se aconseja retirar las semillas y membranas, ya que su sabor suele ser amargo.