Disciplinario a Awilda se conocerá el 17

05/11/2016 12:00 AM - Libonny Pérez

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) aplazó para el próximo 17 de noviembre, a las 10:00 a.m. el juicio disciplinario que se sigue a la jueza suspendida, Awilda Reyes Beltré, a los fines de que su abogado defensor, Enrique Santelliz, conozca el expediente. Durante la audiencia, presidida por el consejero Víctor Castellanos, la defensa de la magistrada solicitó un aplazamiento para apoderarse del expediente. Luego de varios minutos de deliberación, los jueces otorgaron el plazo para que el jurista conozca el caso y para que la acusada presente su lista de testigos.



A su salida de la sala, Reyes manifestó que es un poco preocupante la cercanía de la fecha que le dieron para la nueva audiencia. “Esto podría ir en detrimento del ejercicio de nuestro derecho a la defensa, ya que no tenemos libertad y no tenemos facilidad para poder localizar todo el cúmulo de pruebas sin el debido tiempo”, expresó.



La magistrada, también señaló que durante el juicio podría citar como testigos al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, y al exprocurador Francisco Domínguez Brito, porque considera que tienen muchas cosas que aportar al esclarecimiento de los hechos.