Éxitos y adrenalina en la noche de Wisin, sin Yandel

Desde que anunciaron su separación en el 2013, es la primera vez que uno de los ex integrantes del “Dúo de la historia” se presenta en Santo Domingo. Desde que anunciaron su separación en el 2013, y luego de su última presentación en República Dominicana en el Festival Presidente 2014, es la primera vez que uno de los ex integrantes del “Dúo de la historia” se presenta en Santo Domingo.



Juan Luis Morera Luna, conocido como Wisin, llegó al Hard Rock Live la noche del jueves con su primera gira como solista “Take Over World Tour”, la cual presentó en Punta Cana el pasado mes y anoche en Santiago.



El boricua, de 37 años, aunque bromeó diciendo que apenas tiene 24, inició la noche con “Viva la vida”, de su álbum en solitario, “El regreso del Sobreviviente”, para dar paso a lo que todos esperaban: los éxitos que cosechó junto a Yandel. De los 13 temas que interpretó y bailó acompañado de sus seis bailarines, “Mírala bien”, “Pam pam”, “Rakata”, “Mayor que yo” y “Noche de sexo”, todas del 2005, “Ahora es” y “Algo me gusta de ti”, terminaron por encender el regreso al escenario dominicano del cantante.



“Gracias por siempre darme la oportunidad. Esta noche se siente fuerte el calor y apoyo dominicano”, dijo Wisin antes de despedirse una hora más tarde con el tema que popularizó con sus compatriotas Jennifer López y Ricky Martin, “Adrenalina”. En una de sus intervenciones, agradeció el apoyo a sus compañeros del género que se encontraban en primera fila, Jowell y Tempo, entre ellos, e invitó a seguir trabajando por el futuro del ritmo urbano.



Aunque es costumbre que los conciertos urbanos en Hard Rock Live inicien pasada la una y media de la madrugada, más de uno quedó sorprendido cuando a las 12:05 Beto Peláez desplegó su repertorio de cinco temas y dio paso, 30 minutos después, a Shelow Shaq, quien cantó los temas más sonados de su carrera.