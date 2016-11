Gascue se escribe con s, no Gazcue

05/11/2016 12:00 AM - FUNDÉU GUZMÁN ARIZA RECOMIENDA

Gascue, con s, y no Gazcue, con z, es la escritura apropiada del topónimo de este ensanche emblemático de la ciudad de Santo Domingo.

La denominación del barrio capitaleño ha sido motivo de reiteradas controversias dado que la grafía con z es tan frecuente que muchos la tienen por correcta, mientras que otros defienden la escritura con s, lo cual se refleja en los siguientes extractos tomados de la prensa nacional: «Apresan a cuatro por robo de caja de fuerte en apartamento en Gazcue», «La PN investiga a cinco personas por doble asesinato en Gascue», «… les siguen Gazcue, Altos de Arroyo Hondo, Naco, Quisqueya y Piantini», «Llaman alcaldía del DN a recoger árbol tumbado por vientos en la calle Pasteur, de Gazcue», «Iré de Gascue a Los Mina en 25 minutos», «Este tipo de problemas hidrogeológicos no ocurren en terreno rocoso, como por ejemplo en Naco, Piantini o Gazcue» y «Desde Borojol a Gascue, el son se convirtió en fusón», en los que el nombre aparece escrito tanto en la forma Gascue como Gazcue.



Sin embargo, los datos históricos que desde la segunda década del siglo pasado han citado autores como Federico Henríquez y Carvajal y Andrés Blanco Díaz revelan su origen en el apellido del antiguo coronel, comandante y contador de la Real Hacienda de Santo Domingo, don Francisco de Gascue y Olaiz, natural de un pequeño enclave en el Reino de Navarra, al norte de España, quien vivió con su familia hasta el año 1800 en una finca de su propiedad ubicada en los terrenos donde hoy se asienta este sector.



Visto que el patronímico se escribe con s, no existe razón para que se escriba Gazcue en vez de Gascue, y así habría sido apropiado que se escribiera en todos los ejemplos citados.