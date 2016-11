Haitianos también se benefician de Plan de Alfabetización

05/11/2016 12:00 AM - María Teresa Morel

Los nacionales haitianos residentes en el país también han sido beneficiados con el Plan Nacional de Alfabetización, cuya tasa de analfabetismo se redujo de un 27.4% a un 17.3% desde la implementación del programa en 2012 a la fecha. Así lo reveló el subdirector técnico de Desarrollo Social de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep), Ayacx Mercedes, quien resaltó que la educación es un derecho consagrado en la Constitución para todos los habitantes del territorio nacional.



En ese sentido, explicó que los migrantes de esa y otras nacionalidades reciben el programa en el idioma oficial del país, que es el castellano, como una manera de fomentar la cohesión social entre toda la población.



“Lo que queremos destacar es que para incorporar a la población tampoco hemos exigido el acta de nacimiento, porque muchas veces se cree que los únicos indocumentados son los extranjeros, y no es así. Hay una población pobre dominicana que tiene un nivel de indocumentación alto”, dijo.



En ese sentido, resaltó el fortalecimiento de los programas de registro oportuno de nacimiento, en colaboración con la Junta Central Electoral en las distintas maternidades del país, que busca elevar de 60% a un 95%, la cantidad de declaraciones de nacimiento y del registro de extranjería para los niños nacidos en el país.



“No podemos seguir abonando la exclusión social en base al subregistro y la indocumentación de nuestra población, porque un niño sin documentación no tiene identidad ni futuro. El registro es el derecho que le abre la puerta al derecho”, dijo.



Mercedes habló durante un conversatorio encabezado por el director de la Digepep, Domingo Contreras, con representantes de medios de comunicación, para explicar las distintas acciones que se tomarán para recuperar la credibilidad en el Plan Nacional de Alfabetización y garantizar la continuidad y aprendizaje real de sus participantes.



Domingo Contreras aspira recuperar credibilidad y continuidad del Plan



En ese sentido, Contreras afirmó que se realizará un programa de inmersión en lecto-escritura para sus egresados, así como una auditoría externa tras alcanzar la meta que permitirá validar que el país logró erradicar el analfabetismo.



Contreras reiteró su intención de reforzar los controles internos, la incorporación de los más de 45 mil estudiantes de pedagogía como facilitadores, así como su interés de fortalecer el resto de programas de Quisqueya Sin Miseria, enfocados en la Primera Infancia, y de combate a la pobreza.



La meta de la Digepep es conseguir alfabetizar a los más de 185 mil dominicanos que todavía no saben leer ni escribir, de los cuales 61,401 están en el Distrito Nacional, mediante el establecimiento de alianzas con las alcaldías, iglesias, gobernaciones y sociedad civil.



Asimismo, se contempla la creación de un Observatorio Social, que ayude a identificar el impacto de las políticas sociales llevadas a cabo por el Gobierno de Danilo Medina.

Contreras imprimirá su sello a la Digepep

Domingo Contreras también quiere imprimir sus conocimientos de medio ambiente y revitalización territorial a los distintos proyectos de la Digepep, mediante la recuperación de espacios públicos con la siembra de arbolado, la reconstrucción de infraestructuras culturales, reanimación urbana, educación vial y turismo cultural en los barrios vulnerables. Asimismo, apunta al fortalecimiento de los programas de protección a la Primera Infancia, haciendo avanzar la construcción de estancias infantiles, que se han visto retrasadas, según dijo, debido a dificultades en la adquisición de terrenos.