Latinos filman sátira sobre Trump y la proyectan en su torre

Luego de las declaraciones que hiciera el candidato a la presidencia estadounidense, Donald Trump, acerca de los latinos, esta comunidad no ha parado de buscar formas ingeniosas y creativas de dar a conocer lo que opinan sobre el empresario. En esta ocasión, el director colombiano Alejandro Marín reunió a los actores dominicanos Sully Bonnelly, Emily Grisanty, Flavio Montero de los Santos y Orangel Montero; al puertorriqueño Éric-Dominique Pérez, la mexicana Karina Domínguez, los estadounidenses Mia Molina (de 7 años) y Brett Somers; los colombianos Libia Gil, Andrés Tutek y Hernán Martínez; Alexandra Gutiérrez, de Venezuela, y la paquistaní Ayeshia Alizai, para filmar una sátira llena de críticas contra el multimillonario.



El cortometraje, de 26 minutos de duración, disponible en YouTube, lleva por nombre “Crusade in Wonderland”, (“Cruzada en el País de las Maravillas”, en español), y fue proyectado, nada más y nada menos que en la fachada de la famosa Torre Trump, donde vive el político, para su estreno.



“No podemos quedarnos callados ante el discurso de odio y de miedo que Trump ha querido sembrar en estas elecciones, y esperamos que por el bien de Estados Unidos, y del mundo en general, su mensaje de división no prospere en las elecciones”, dijo el realizador Andrés Martínez-Tutek, uno de los guionistas, a través de un comunicado de prensa.



La cinta relata la historia de una familia de inmigrantes que vive en medio del terror que generan las amenazas del magnate en caso de llegar a la Casa Blanca. El personaje que hace referencia a Donald Trump es llamado “Chucky”, sí, como el muñeco diabólico, “Drumpf”, apellido que le puso el humorista británico John Oliver a Trump en un monólogo que se emitió el pasado 28 de febrero en su programa Last Week Tonight del canal estadounidense HBO.



El filme, rodado en diferentes locaciones de Nueva York, supone en lo que podría convertirse Estados Unidos para los latinos en caso de que Donald Trump resulte ganador de los comicios del próximo martes ocho, y presenta la inmigración como un crimen, vergüenza o humillación.



“Trump le dice adiós al respeto, a la diversidad, a un país unido, pero nosotros saludamos a una nación donde el respeto, la diversidad, la unión y la compasión nos haga cada vez más grandes”, aseguró el director de la cinta.



Durante todo el proceso de campaña, diferentes figuras se han manifestado directamente contra Trump o han anunciado su apoyo a Hillary Clinton, entre ellos, Jennifer López, Thalía, Marc Anthony, Myley Cyrus, Alejandro González Iñárritu, George Clooney, Pitbull, Víctor Manuelle, las ex Miss Universo Paulina Vega, Ximena Navarrete y Alicia Machado, Ricky Martin, Shakira, Cher, Carlos Slim, J Balvin, y otros.