Maritza Reyes busca renovar el Ballet Folclórico Nacional

La compañía de Ballet Folclórico Nacional, de Bellas Artes, es otro de los grupos artístico -culturales que han sufrido cambios en su dirección, al igual que el Ballet Clásico y el Coro Nacional, recayendo sobre Maritza Reyes la responsabilidad de encabezar y guiar dicha dependencia.



La también bailarina y maestra folclórica tiene en su carpeta un sinnúmero de proyectos, pero dice que lo que considera primordial actualmente es rescatar las tradiciones del folclor dominicano, ya que considera están muy estilizadas lo que ha provocado que algunas manifestaciones desaparezcan y pongan en riesgo a otras.



“A nivel de proyección está muy moderno en el sentido de las costumbres de lo que son los bailes autóctonos, como el merengue, carabiné, zapateo, etc. Nosotros somos el Ballet Folclórico, y está muy moderno comparado con lo que debe tener”, explicó Reyes.

El Ballet Folclórico Nacional tiene a su cargo, además de montar y bailar los espectáculos que realizan, investigar acerca de las danzas que se practican en las diferentes partes del país, con la finalidad de incluirlas en su repertorio.



La directora del ballet dijo que estas mismas investigaciones que realizan, evidencian que la situación actual de las manifestaciones folclóricas en el país es complicada, porque la juventud no tiene interés en conocer su identidad, y consideró que lo ideal es lo que ya se está haciendo, llevarlo a las escuelas, para que en niños y adolescentes se genere el interés de buscar esas proyecciones y poder mantener manifestaciones firmes. Atribuyó al auge y la difusión del género urbano el desinterés de la juventud.



Manifestó que “hay que darle calor” a los elementos folclóricos y apoyar a los grupos que existen, en su mayoría en los pueblos y barrio, para evitar que sigan perdiéndose. “Nosotros, como institución, vamos a llevarle esas inquietudes al ministro de Cultura, de que ayude a los barrios, porque hay muchos grupos que no salen porque no tienen ayuda”, aseguró.



Entre los bailes que se han perdido y que en su gestión como directora del Ballet Folclórico pretende recrear, están: El caimán (La Vega y Puerto Plata), La culebra (La Vega), El monito (Santo Domingo).



Cuerpo artístico



Actualmente, el Ballet Folclórico Nacional está integrado por 27 personas: 11 bailarines masculinos, ocho bailarinas, dos cantantes, tres percusionistas, un acordeonista, un guitarrista y un saxofonista; 26 dominicanos y una bailarina cubana. Sin embargo, la directora de la compañía considera que se necesitan, por lo menos, 10 integrantes más para completar el cuerpo que la integra, así como buscar profesores capacitados nacionales e internacionales para impartir talleres y conocer otras culturas.



El sueldo, el dolor de cabeza de Bellas Artes, de los miembros de esta compañía es de 15 mil pesos, lo cual también entra en los proyectos a mejorar de Reyes.



Proyectos



Para mediados del próximo año, Maritza Reyes pretende relanzar el Ballet Folclórico con un homenaje a los folcloristas Fradique Lizardo, Nereyda Rodríguez y José Castillo, difundir los bailes folclóricos en su esencia tradicional y dar seguimiento a la internacionalización del Ballet.



Antecedentes



El Ballet Folclórico fue creado en 1975 por Fradique Lizardo, pero no es hasta 1981 que se oficializa como Ballet Foclórico Nacional, con Lizardo como director. Con el montaje “Religiosidad popular” se presentaron por primera vez en el Palacio de Bellas Artes. Previo a esto, funcionó en Bellas Artes la Academia de Bailes Folclóricos Estilizados, de la profesora Casandra Damirón. La compañía se ha presentado en Japón, Alemania, Cuba, Puerto Rico, Colombia, México, entre otros países.



Desde 1994, el Ballet Folclórico Nacional ha desarrollado un programa didáctico de gran alcance, titulado “Floklore para las escuelas” , en el que cada mes de mayo el auditorio del Palacio de Bellas Artes recibe estudiantes del sistema de educación pública, a quienes ofrece un espectáculo dirigido por un presentador folclorista.

Apoyo

“Aquí hay muchas manifestaciones folclóricas en los barrios y pueblos, es donde les tienen más amor. Pero hay que darles apoyo para generar entusiasmo, si no se hace seguirán desapareciendo”.