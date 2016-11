Fallece Jean-Jacques Perrey, precursor de música electrónica

LAUSANA, Suiza (AP) — El compositor francés y precursor de la música electrónica pop Jean-Jacques Perrey, famoso por ser uno de los autores del tema "Baroque Howdown" utilizado como música para desfiles en los parques temáticos de Disney, ha fallecido. Tenía 87 años.

Perrey falleció el viernes en Lausana, Suiza, "debido a un cáncer de pulmón agresivo y muy veloz", dijo su hija, Patricia Leroy.

El compositor de música electrónica Dana Countryman, en un homenaje dedicado a su colaborador frecuente, destacó en su página de Facebook que Perrey comenzó a grabar música electrónica en 1952, mucho antes de que el sintetizador Moog saliera a la venta por primera vez en 1967 y describió al artista como un "verdadero precursor en la música electrónica pop".

"Su música alocada y alegre se ha escuchado en todas partes, desde comerciales hasta 'Plaza Sésamo' —en canciones de hip-hop, en remixes de baile y lo más famoso, durante décadas, en la música alegre distintiva de los desfiles 'Maine Street Electrical' de Disneyland. En los últimos años, su música incluso salió en 'The Simpsons' y en 'SouthPark' de Comedy Central", escribió Countryman.

A mediados de la década de 1960, Perrey también colaboró con el compositor estadounidense Gershon Kingsley para grabar dos álbums innovadores de música electrónica pop: "The In Sound From the Way Out" y "Kaleidoscopic Vibrations: Electronic Pop Music From Way Out!"

El segundo incluyó el tema "Baroque Hoedown", que se hizo famoso entre millones de personas en el mundo porque se le ha utilizado como la música para los desfiles Main Street Electrical en Disneyland y otros parques temáticos de Disney.

Perrey nació el 20 de enero de 1929 en un pequeño poblado en el norte de Francia. De niño aprendió a tocar el acordeón que le dieron de regalo de Navidad.

Cuando iba a la escuela de medicina en París, Perrey conoció al inventor Georges Jenny, creador del ondioline, un teclado electrónico que fue el antecesor del sintetizador. El ondioline tenía la capacidad d