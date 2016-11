El FBI mantiene decisión de no procesar a Clinton

07/11/2016 12:00 AM - AGENCIAS

Washington. El director del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey, informó que su determinación de no procesar a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, no ha cambiado tras revisar nuevos correos electrónicos en la computadora de una de sus asistentes.

El congresista de Utah Jason Chaffetz, presidente del comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, informó en su cuenta de Twitter que en una carta al Congreso Comey aseguró: “basados en nuestra revisión, no hemos cambiado las conclusiones alcanzadas en julio sobre la secretaria Clinton”.



En la misiva, Comey informa a varios congresistas que han trabajado sin descanso para examinar lo antes posible todos los correos electrónicos del ordenador, perteneciente al marido de una de las asistentes de más confianza de Clinton, Huma Abedin.



“En el proceso revisamos todos los correos electrónicos dirigidos o recibidos por Clinton”, aseguró Comey, que fue criticado por dar munición a la campaña del republicano Donald Trump en plena recta final antes de los comicios del martes.