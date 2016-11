Licey castiga a las AC por cuarta vez; Leones hunden más a los Toros

Raúl Mondesí bateó de 4-2 y los Tigres aprovecharon cuatro errores de las Águilas Cibaeñas, a quienes vencieron 8-2 en el partido celebrado ayer en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Fue la tercera victoria seguida para el equipo azul, que ahora coloca su marca en 8-6, y a dos de distancia de los Gigantes (10-4). Con la derrota, las Águilas (7-8) se mantienen en el tercer lugar de la tabla de posiciones.



Hasta el momento, los Tigres dominan la serie particular ante el equipo cibaeño, 4-0.

El partido lo ganó Luke Farrell (1-0) y Roenis Elias (0-1) perdió. Durante el partido, John Farrell, dirigente de los Medias Rojas de Boston, estuvo en el estadio de esta capital observando a su hijo (Luke Farrell) lanzar contra el conjunto amarillo. La troza azul atacó temprano desde el segundo episodio cuando después de un out, Juan Miranda continuo con sencillo, Mel Rojas Jr conectó su tercer triple de la campaña. Andrew Aplin bateó un elevado que no pudo fildear correctamente Juan Carlos Pérez lo que provocó la entrada al plato de Miranda.



La segunda y tercera carrera azul entró gracias a un doblete por el prado izquierdo de Mondesí. Marco Hernández negoció boleto y en turno de Anderson Hernández, Mondesí se estafó la antesala, y posteriormente pisó la goma con un lanzamiento desviado del lanzador al receptor. Luego, los azules ampliarían la ventaja con sendos indiscutibles remolcadores de Rymer Liriano y Diory Hernández.



Leones vencen a Toros; suspenden en San Francisco de Macorís



En La Romana, Mark Thomas rompió el empate en la séptima entrada con un cuadrangular por todo el prado izquierdo para que los Leones del Escogido vencieran por segunda noche consecutiva a los Toros del Este, con marcador 3-2. Con el triunfo, el equipo rojo se mantiene igualado con los Tigres con récord 8-6, consolidados en el segundo peldaño Fue el cuarto revés consecutivo de los Toros (4-10). En San Francisco de Macorís, el partido entre las Estrellas Orientales y los Gigantes del Cibao fue suspendido por las intensas lluvias caídas en la zona. No se anunció de inmediato la reasignación de este partido, pero todo luce indicar que será el próximo jueves en el Julián Javier.