Miderec pone arma en manos de atletas

Lo ha dicho Danilo Díaz, el ministro de Deportes, una y otra vez: el centro de su política son los atletas. Tal parece que el funcionario ha pasado de las palabras a los hechos, a juzgar por una medida que se implementará a partir de hoy.



Desde este lunes, Día Nacional del Deporte, el Ministerio de Deportes proveerá a los atletas de alto rendimiento del “Sistema de Gestión de Deporte”, un programa que busca mejorar sus condiciones de entrenamiento y que además les permitirá participar en el proceso de ejecución de los presupuestos de sus federaciones. “Ellos van a poder reportar a través de ese sistema, que las instalaciones estén bien, que estén limpias, que tengan las condiciones, que están recibiendo lo que les estamos dando”, explicó Díaz durante una entrevista concedida a Multimedios del Caribe, en su sede. “Ahí nos estamos evaluando nosotros mismos, porque el Parni es un programa del Ministerio que beneficia a los atletas con seguro médico, alimentación, y con el alojamiento; entonces nosotros necesitamos que ellos evalúen”. Díaz aseguró que a través de este mecanismo los deportistas no solo podrán supervisar a sus federaciones, sino que igualmente podrán evaluar al Ministerio, algo que le dará mucha tranquilidad a su gestión, en el entendido de que le hará saber qué funciona bien y qué no.



El “Sistema de Gestión del Deporte” está estructurado mediante un programa computarizado al que los atletas protegidos por el Parni (Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento, Nuevos Valores e Inmortales) podrán acceder vía cualquier dispositivo electrónico, como celulares y computadoras. La valoración que proporcionen los atletas quedará dentro de un marco de discreción y no será de dominio de los presidentes o dirigentes federados. “Son usuarios privados “, aclaró el funcionario. “Ellos nos van ayudar a hacerlo mejor, al Ministerio y a las Federaciones. Que se expresen sin temor. Nadie tiene derecho a retaliaciones sin razón, sin motivos, eso no cuenta con la aprobación del Ministerio”, agregó. Díaz dejó claro que es un abanderado de las evaluaciones y recordó que en los lugares donde ha estado como servidor público todo tiene que medirse. “Medir es lo que nos da la visibilidad de tomar la decisión correcta”, apuntó. “En el deporte no se mide, pero hay que medir, porque estamos ciegos”.

Federaciones



Para Díaz, el modelo actual de control presupuestario de las federaciones ha fracasado. Es por ello que es partidario de un cambio en ese sentido. “Lo que planteamos es mantener la asignación en base a un plan. Vamos a modificar la forma, en tanto que ahora será en base a un plan. Hay un mes que pondrán recibir 100 y hay otro que podrán recibir mil, porque en ese es que tienen los eventos”, explicó. “Pero si tú en un mes no tiene nada que hacer, entonces te voy a dar lo que va a gastar en ese mes, porque la idea no es dar recursos para tengan cuentas de ahorros”. Díaz dijo que las federaciones deberán presentar un plan que determine en qué van a gastar el dinero asignado, amén de socializarlo con el Ministerio.