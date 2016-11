El peculiar sistema electoral de los EU

Cada primer martes del mes de noviembre de años múltiplos de 4, bisiestos para más, se celebran elecciones para elegir Presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Con un peculiar sistema de elección indirecta, 126 millones de ciudadanos americanos con capacidad de voto, elegirán entre los candidatos de dos partidos mayoritarios para dirigir la nación más poderosa del mundo. Hillary Diane Rodham Clinton y Tim Kaine como vice, por el Partido Demócrata; Donald John Trump, con Mike Pence como segundo, por el Republicano, se disputan la Casa Blanca y la posición de Presidente número 45 de la nación americana, Ejecutivo que asumirá el 20 de enero del 2017. Esto tiene lugar en noviembre porque siendo en sus primeras etapas los EU una nación agraria, este mes es el que menos afectaba esas actividades. Martes, para que los que tienen que desplazarse desde zonas rurales, no lo hagan en domingo, por razones diversas. Al presidente no lo elige el pueblo, como hacemos nosotros en esta democracia “imperfecta” y bullanguera, sino el Colegio Electoral, que es por quien realmente votan los ciudadanos. Los delegados, han contraído un “compromiso previo” que crea una paradoja: no importa por cuantos votos gane un candidato, se lleva todos los votos electorales del estado. Los 538 votos de ese organismo, deciden la suerte de los candidatos y esto porque los autores de la Constitución del 17 de septiembre de 1787 con sus 7 artículos y 27 enmiendas posteriores, define la forma de gobierno y la manera como los Padres Fundadores concebían la democracia “dirigida” de esa poderosa nación. Entendían que solo los más “juiciosos” estaban en capacidad de decidir quién sería el jefe de gobierno por el periodo definido. Se necesitan al menos 270 votos de esos delegados, (mitad más uno) portadores de los votos electorales, proporcionales a la población de cada estado, salvo Maine y Nebraska, que tienen un sistema particular. Un candidato precisa de la mayoría de los votos electorales y no de la mayoría de los votos populares.



En tres ocasiones ha sucedido que el ganador obtiene menos votos populares y la última vez sucedió en el 2000, entre George Bush y Bill Clinton. Si se produjera un empate de 269 votos electorales entre ambos candidatos, la Cámara de Representantes elije al presidente y el Senado al Vicepresidente. El complejo sistema, que por cierto no domina la mayoría de los ciudadanos que votan, no permiten “compensar” el caudal de votos en exceso de los estados grandes con la baja votación obtenida en otros estados. La definición del Colegio Electoral tiene lugar el tercer lunes de diciembre que en esta ocasión ocurriría el lunes 19. Otros partidos, el Libertario y el Partido Verde, entre otros tradicionalmente minoritarios, pueden en esta ocasión aumentar la participación de “tercera fuerza” por las peculiaridades de los candidatos de los partidos tradicionales.