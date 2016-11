Visa semanal

Estimado Dr. Roque. Tuve una relación con un muchacho y terminamos. En julio me casé por negocio y luego regrese con mi pareja actual. Vivo en Estados Unidos. El hombre con el que me casé está ilegal y solicitamos la residencia, pero cancelamos todo. Mi novio vive en RD y quiero pedirlo como novio. Quisiera saber qué debo hacer y si debo anular el matrimonio, ya que nunca convivimos. Mi novio no sabe nada de que estoy casada y no quiero que se entere. China

Tal como expresas, debes anular el matrimonio por no consumado. Luego te sugiero que, en vez de pedirlo como novio, te cases, ya que el costo del proceso será menor y tendrás tiempo para aclarar cualquier situación con tu nuevo esposo, ya que él se va a enterar que tuviste un divorcio, tarde o temprano.



Hola. Me cancelaron la visa por una estafa que me hicieron y tengo dudas de si tengo que pagar un perdón de 10 años. Payano

Depende de cuando te cancelaron la visa. Si hace más de 10 años y puedes demostrar que tu conducta ha cambiado y tienes la solvencia económica, puedes solicitar una visa de turista con un perdón. Solo tienes que pagar por la visa, pero no tienes que pagar por el perdón. Es bueno que sepas, que como quiera, se te atribuye el fraude, ya que tenías conocimiento de que lo que estabas haciendo no era correcto.