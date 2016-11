LU & BO ofrece coctel con motivo de la temporada navideña

La tienda de decoración y de diseño de interiores LU & BO (luxe & Boheme) da la bienvenida a las festividades navideñas con el evento “Soirée du Noël”, noche de Navidad. Durante la actividad, las propietarias de la tienda, Natalia y Claudia Ravelo, introdujeron una propuesta que, dijeron, gira en torno a los dos conceptos intrínsecos de la marca: el lujo y lo bohemio.



“Hemos diseñado cinco áreas especializadas, inspiradas en distintos elementos y evocando distintas personalidades con las que la tienda siente afinidad. Estas áreas son: Luxe, Boheme, For the Traveler, For the Soul y For the Dog Lovers”, destacaron las ejecutivas.



Explicaron que LU & BO ha creado un diverso portafolio reconocido por la creatividad y singularidad de sus diseños, y que desde 2012 ofrecen en sus instalaciones un servicio especializado en mobiliario, lámparas, accesorios, telas y papel decorativo, servicios de diseño, ejecución y supervisión incluyendo reformas y remodelaciones.



Indicaron que durante el transcurso de la temporada navideña los clientes podrán disfrutar de los servicios especiales de envoltura de regalos, así como de actividades temáticas mensuales, en horario de la tienda, hasta las 6:00 de la tarde.