Angelina Jolie se queda con la custodia de hijos tuvo con Brad Pitt

LOS ÁNGELES (AP) — Angelina Jolie seguirá teniendo la custodia única de sus seis hijos con Brad Pitt en un acuerdo conjunto alcanzado por los actores, dijo el lunes un representante de la actriz.

Los hijos de la expareja, de entre 8 y 15 años, continuarán haciendo "visitas terapéuticas" a Pitt por el momento, indica el acuerdo. No está claro qué implican las visitas terapéuticas, y los representantes de Jolie Pitt dijeron que no podían proporcionar más detalles.

Un representante de Pitt declinó hacer comentarios.

Según el comunicado del lunes, el acuerdo se alcanzó hace más de una semana, aunque Pitt dijo a una corte el viernes que buscaba la custodia conjunta.

Jolie Pitt presentó una solicitud de divorcio en septiembre, días después de que Pitt estuvo involucrado en una disputa durante un vuelo privado con su familia. La actriz citó diferencias irreconciliables como la razón de la separación, y un abogado dijo en ese momento que pidió el divorcio "por la salud de la familia".

El comunicado no menciona una investigación efectuada por trabajadores de bienestar infantil acerca del incidente en el avión.

El acuerdo no ha sido presentado en el divorcio de la pareja, y puede que no sea el acuerdo de custodia definitivo para los hijos de los actores.

Pitt y Jolie Pitt llegaron a un acuerdo temporal sobre la custodia a fines de septiembre que incluía al menos algunos de los mismos términos: visitas para los niños y reuniones con terapeutas para ambas partes.

"Creemos que todas las partes están comprometidas en sanar a la familia y solicitamos su consideración durante estos momentos difíciles", dice el comunicado emitido el lunes.

Pitt interpuso una respuesta legal al divorcio el viernes y buscaba la custodia conjunta de los niños. Arreglos formales de custodia se incluyen en el caso de divorcio de la pareja, aunque rara vez se hacen públicos cuando se trata de celebridades.

El documento de Pitt no incluyó ningún detalle nuevo sobre la ruptura de la pareja. El actor citó diferencias irreconciliables y no menciona un acuerdo prenupcial que regirá la forma en que la ahora expareja divide sus activos. Se refiere también al 15 de septiembre como el día de su separación, un día después del altercado en el avión entre Pitt y su hijo Maddox, de 15 años.

El actor fue acusado de comportamiento abusivo hacia el adolescente, según fuentes que hablaron con The Associated Press, pero las autoridades no fueron notificadas cuando el avión aterrizó en Minnesota. Varias fuentes dijeron que el incidente es investigado por el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares del condado Los Ángeles, pero dicha agencia indicó que no podía confirmar si está participando o no.

Los actores estuvieron casados por dos años y tuvieron una relación de 12 tras enamorarse mientras filmaban la película "Mr. & Mrs. Smith" en el 2005.