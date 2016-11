Devuelven a Blas Peralta a cárcel de La Romana

08/11/2016 12:00 AM - Libonny Pérez

El sindicalista Blas Peralta volvió a la cárcel de La Romana, a donde fue enviado como medida de coerción tras ser imputado por la muerte del exrector Mateo Aquino Febrillet. El procurador General, Jean Rodríguez, señaló que Peralta había sido trasladado al Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, debido a que presentaba una condición de inestabilidad crítica, pero ayer fue evaluado nuevamente por una comisión médica y se determinó que su condición es estable, por lo que ordenó su regreso a La Romana.



El titular del Ministerio Público agregó que tras una reunión sostenida con representantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y familiares de Mateo Aquino Febrillet, se comprometió a recorrer el camino de la justicia y lograr la mayor condena posible en contra de los imputados.



“Es un caso que motiva a trabajar de manera conjunta a toda la sociedad y estaremos dando todo el apoyo posible a la Fiscalía del Distrito Nacional a los fines de que el caso sea llevado con la mayor celeridad posible y evitar los reenvíos injustificados”, expresó.



La UASD respalda decisión



Resaltó que seguirán luchando para que todos los responsables en este caso sean condenados con la pena máxima.“Luego de una exhaustiva evaluación de la comisión médica que se conformó para tales fines, se comprobó que el cuadro de complicaciones había sido rebasado, por lo tanto estamos ordenando el retorno inmediato de Peralta al recinto penitenciario de origen en La Romana, lo que se producirá en las próximas horas”, reiteró.



Entretanto, el exrector de la UASD, Roberto Reyna, reiteró que la Universidad Primada de América estará siempre acompañando a la familia de Mateo Aquino Febrillet y que esta situación, que se ha vivido durante las últimas 72 horas, debe ser convertida en una gran oportunidad para que la familia, la universidad y el Ministerio Público se consoliden en la voluntad de lograr la pena máxima a los asesinos del exrector de la UASD.



“Exigimos de la justicia dominicana que actúe en el tiempo, porque la pérdida de tiempo se convierte en negación de la justicia, queremos que el caso sea agotado en el menor tiempo posible”, alertó.



Finjus dice es inaceptable



También la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a través de una nota de prensa, indicó que este tipo de situaciones no deben seguir ocurriendo porque ponen en entredicho principios fundamentales del Estado.



Resaltó que en este caso “es claro que las autoridades del sistema penitenciario que adoptaron la decisión de trasladar al señor Peralta al Centro de Haras Nacionales no observaron disposiciones de carácter constitucional, legal y de procedimiento interno al interior del Ministerio Público que resultan inaceptables y que deben merecer una atención especial de parte del Procurador General de la República”, destaca.



La Finjus agregó que los problemas se inician con el hecho de que la orden del traslado no emanó de una autoridad judicial competente.



“La Constitución de la República establece taxativamente las condiciones que deben cumplirse para el traslado de quienes estén privados de libertad. Específicamente, en el artículo 40, numeral 12 que reza: queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada ”, aseveró.

Encapuchados generan disturbios en la UASD

Un grupo de encapuchados y agentes de la Policía Nacional escenificaron disturbios próximos al mediodía de ayer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). De acuerdo con las informaciones expresadas por los estudiantes, la protesta se produjo por el traslado de Blas Peralta hacia una prisión especial en Haras Nacionales. La Correa y Cidrón era la vía pública en donde se veían los desórdenes con mayor intensidad, también la avenida Alma Mater, en la cual habían arrojado cúmulos de basura.

Familiares dicen que se mantendrán vigilantes

El abogado de la familia del exrector Mateo Aquino Febrillet, José Parra, elogió la orden de regresar a Blas Peralta a La Romana y señaló que como representante de las víctimas se siente satisfecho con esta decisión; además anunció que debido a esto se suspenden todas las actividades de protesta programadas como la vigilia. “Seguimos vigilantes y con la tarea de que tanto la Procuraduría como nosotros como acusadores privados, logremos que se les imponga la pena máxima a los autores de este asesinato”, afirmó.