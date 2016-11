Dice merengue necesita más apoyo empresarial

Ritmos. El empresario Carlos Santos, mánager artístico, indicó que lo que necesita el género que identifica a los dominicanos es apoyo por parte de los empresarios, no de los exponentes.

Santos aseguró que el merengue necesita talentos nuevos que le den un impulso tanto a nivel nacional como internacional, pero que estos últimos carecen de apoyo del empresariado.



“Yo nunca he creído que el merengue está en el suelo... lo que le pasó es que envejeció y no hay nuevos exponentes”, expresó Santana. “Si se fijan, el merenguero más joven en la actualidad es El Jeffrey”, agregó.



Entiende que los empresarios deben valorar y exponer más al público el ritmo tropical en los escenarios ya que la gente lo disfruta, pero no se hace porque, a su juicio, lo que tienen es un negocio.



Es por esto que el próximo jueves 10 iniciará una serie de conciertos que, entre otros géneros, incluye el ritmo de la güira y la tambora como atractivo principal, siendo la primera entrega “Santo Domingo de Noche”, que contará con la presentación de Los Hermanos Rosario, Yiyo Sarante y el cantante tropical Janko Santos, con escenario en Hard Rock Live, a partir de las 9:00 de la noche.



A este le sigue, el 23 de diciembre en ese mismo lugar, la presentación de Sergio Vargas, Sexappeal y Janko.



Sobre la mezcla de géneros, Santos explicó que lo que buscan es “salvaguardar el evento”, porque el público actual demanda mucho la salsa.



Aclaró que la ausencia del género urbano se debe a la demanda y falta de disponibilidad que tienen los exponentes.



“Ahora mismo tú buscas un urbano en diciembre y realmente no tienen fecha, los muchachos están llenos. Los urbanos han crecido mucho en todos los sentidos”, puntualizó.