Fallece el padre del actor Will Smith

El padre del actor estadounidense Will Smith falleció, reportan medios del espectáculo internacionales.



La muerte de Willard Carroll Smith fue informada por Sheree Fletcher, ex esposa del famoso actor y con quien tuvo un hijo de nombre Trey, de acuerdo a la revista quien.com.

"Te vamos a extrañar. Viviste y jugaste según tus propias reglas, eras realmente uno entre un millón. Te encargaste de inculcar disciplina y una fuerte ética de trabajo que han ayudado a crear un legado en tu honor", escribió en su cuenta de Instagram en la cual colocó también una fotografía del fallecido junto a Will Smith y el hijo que tuvieron ambos.

Sheree Fletcher no precisó mayores detalles sobre el deceso de Willard. En tanto, su hijo no se ha pronunciado al respeto.

"Gracias a su peculiar y estricto método educativo, Willard fue el encargado de ayudar a su hijo a mantener los pies en la tierra durante sus años de mayor fama, según revelaba el libro 'Will Smith: A Biography',además de impedirle coquetear con las drogas cuando era joven llevándolo hasta uno de los peores barrios de Filadelfia para mostrarle los estragos que causaban en la salud de los adictos, consiguiendo que el actor se asustara profundamente", detalla la publicación.

"Mi padre era duro, pero no un tirano. Me mantuvo siempre a raya. Solía echarme una mirada que decía: 'Un paso más, Will, y las cosas se pondrán feas. Era un hombre de negocios, trabajaba por su cuenta montando neveras en supermercados, y siempre nos mantuvo. Ha sido una figura y una influencia muy positivas en mi vida", contaba hace unos años el intérprete a la revista Essence, agregó.