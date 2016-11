Fueron tres los que asaltaron a la defensora del Pueblo

La defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, reveló ayer los detalles acerca del robo de su vehículo, perpetrado por tres hombres armados con pistolas. Martínez Guante dijo que fueron tres los delincuentes que la despojaron de su vehículo el pasado sábado. Agregó que sus raptores viajaban en otro vehículo y usaron la treta de chocar la parte trasera de su yipeta, cuando se desplazaba por la avenida Sarasota, luego de haber salido de un cine ubicado en Bella Vista, pasadas las 9:00 de la noche.



Cuando la funcionaria se desmontó para reclamar, los tres hombres se bajaron del vehículo, uno le quitó la llave de su yipeta, una Toyota Prado, blanca, modelo 2013, y los otros dos la metieron en la parte trasera del carro en el que ellos se movilizaban. Dijo que los delincuentes la tuvieron raptada durante aproximadamente cuatro horas y que cerca de la 1:00 de la mañana del domingo la abandonaron en la avenida Independencia próximo a la discoteca El Hangar.



Zoila Martínez aseguró que los delincuentes siempre “tuvieron buen trato con ella”. Expresó que en ningún momento la golpearon y que fue ella, quien le dio un cabezazo a uno de los asaltantes tratando que la soltaran. Agregó que incluso le dieron dinero para pagar un taxi y hasta instrucciones para que fuera a la Policía Nacional a poner la querella.



“Yo estaba en el sillón de atrás, el señor me dijo que extendiera las piernas y yo me incomodé y le dije que no, que ya estaba bueno y le di un cabezazo. Entonces él me agarró las manos y me dijo, mi mai no haga eso, que no le hemos hecho daño. Entonces yo me quedé quieta, clamé a Dios y antes de liberarme, los mismos asaltantes me dijeron que fuera a la Policía que pusiera la querella, me dieron todas las instrucciones”, detalló la señora de 75 años de edad.



El vocero de la Policía Nacional, Nelson Rosario, dijo que la entidad trabaja en la identificación y apresamiento de tres hombres y gestiona la ubicación del vehículo de Martínez.