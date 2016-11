El miedo podría limitar al ser humano a lograr sus metas

¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo al fracaso? ¿Cuántos temores nos han acompañado a lo largo de nuestra existencia? ¿Por qué sentimos miedo? ¿Es dañino sentirlo? ¿Podemos superar nuestros miedos? Y si es posible, ¿cómo se logra?



“El miedo se supera enfrentándolo, hablándolo, buscando ayuda. No manteniéndolo en silencio. El miedo invita a cuidarse y cuidar a nuestros seres queridos y protegidos. Sin el miedo la especie humana no hubiese sobrevivido. El problema es cuando el miedo no responde a un peligro real, sino aun peligro imaginario causado por traumas no resueltos”, así lo explica Vanessa Espaillat a quien hemos abordado sobre ese miedo o temor del que son presa algunas personas y por cuyo motivo no dan ese paso hacia adelante que podría cambiarles sus vidas para mejor.



¿Qué se conoce como miedo? ¿Qué lo provoca?

Dentro de la esfera afectiva, es una emoción innata, que se produce ante una situación desconocida, que nos hace sentir inseguros sin capacidad de afrontamiento. El miedo protege la vida del ser humano, activa el sistema de supervivencia y se trabaja en ese momento con el cerebro reptil. Las personas con miedo atacan o corren. En caso patológico se paralizan.



Después de sentir miedo se tiende a racionalizar la experiencia, a buscar una explicación lógica y, a veces, el entendimiento de lo que nos originó el miedo hace que el mismo desaparezca. Por ejemplo, entender de dónde proviene un ruido que nos asustó.



El miedo en su parte positiva nos ayuda a ser cuidadosos, a cuidarnos, y a no apresurarnos sin evaluar una situación que necesitamos enfrentar. Por ejemplo, protegernos en medio de un ciclón.



Cuando una persona vive con miedo todo el tiempo estará sobreactivada y no podrá pensar con claridad, porque se desregula el sistema simpático y parasimpático. Esto les pasa a los niños y a las mujeres víctimas de abuso, que no pueden pensar con claridad porque siempre se sienten en peligro y desprotegidos.



¿Existen diferentes tipos de miedos?

Los miedos reflejan temores interiores que pueden estar vinculados con nuestra vida familiar o con experiencias traumatizantes que no han sido superadas o trabajadas. Existen miedos a las alturas, a estar en sitios públicos, miedo a los animales, miedo a estar en lugares cerrados, que se relacionan con ese tipo de situación.

También hay otros tipos de miedos vinculados con un manejo de la autoridad parental o de las autoridades escolares inadecuado, como son el miedo a hablar en público, miedo a cometer errores, miedo al ridículo, miedo al maltrato relacionado también con sentimientos de culpa y vergüenza.



¿Cómo vencer el miedo a hacer algo? ¿Ese “yo no puedo” por miedo al fracaso, al ridículo?

Necesita sanar el trauma causado por un manejo de la autoridad de los padres o de las figuras de autoridad que no fueron adecuados porque reproducen modelos aprendidos a la vez de sus propios padres, por lo que realmente no saben en ocasiones el daño que les causan a los hijos y alumnos. Para sanar esas heridas es necesario reconocerlas, trabajarlas y superarlas en un proceso terapéutico.



¿Hasta qué punto es normal sentir miedo y cuándo se convierte en una patología?

El miedo es innato y nos sirve para protegernos de peligros reales. Cuando los peligros son productos de traumas se convierten en patológicos.



¿Los niños miedosos o temerosos suelen conservar esta conducta en la adultez?

En los primeros años de la infancia ciertos miedos son normales y esperados. Se superan si los padres pueden poner límites: no llevar a los niños a dormir con ellos en su cama, pero los acompañan a dormir a sus habitaciones, dándoles contención y herramientas para superarlos. Los miedos que se preservan en la adultez se relacionan con traumas no resueltos de su vida familiar.



¿Puede ser producto de algún trauma en la niñez, incluso en la gestación?

Así es.



¿Qué signos o señales nos indican que somos o que estamos frente a alguien (puede ser tu pareja) miedoso?

Son sobreprotectores, se imaginan todo lo negativo que puede ocurrir y no permiten la independencia de sus familiares. Sienten miedo por todo.



¿Puede el miedo ser causante de muchos fracasos?

El miedo a cometer errores limita al ser humano de lograr sus sueños y sus metas. Vivimos en una sociedad que enfatiza más el error y reconoce poco los aciertos. Es un error de parentalización que se mantiene de generación en generación en nuestra sociedad judeo-cristiana.