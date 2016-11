La revancha Pacquiao vs Mayweather ya se sazona

LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.). Y después de la contundente victoria lograda la madrugada de este domingo por Manny Pacquiao sobre Jessie Vargas, ¿se comenzará a cocinar la tan anhelada pelea de revancha entre el filipino y Floyd Mayweather Jr?



La pregunta sale de labios de expertos que ahora dicen que “nadie debe descartar” que ese segundo combate sea una realidad y que tenga como escenario, de nuevo, la arena del emblemático hotel MGM de esta ciudad.



Un detalle muy especial: Mayweather Jr asistió a la pelea del fin de semana -y ocupó asiento en primera fila-, montado en el coliseo Thomas Marck & Center. Y lo hizo por una “cortés invitación” que le hizo Pacquiao, según reportes de prensa.



El dos de mayo del 2015, en esta misma ciudad (MGM), Pacquiao fue derrotado por decisión unánime por Mayweather.



Protagonizaron la pelea más millonaria de la historia -se afirma que dejó en bruto casi 700 millones de dólares- , pero muchos no quedaron satisfechos con la forma de pelear del filipino.



Este medio ha publicado, bajo la rúbrica de este periodista, que Mayweather y Pacquiao podrían volver a contender.



Incluso en la víspera del combate que Pacquiao le ganó en forma clara a Vargas se escribió que “si Pacquiao lograba derrotar de manera contundente a Vargas (como ocurrió), entonces se comenzaría a hablar de la segunda riña entre estos dos estelares púgiles.



Pacquiao: Ni sí ni no



Pacquiao, en la conferencia de prensa después de su victoria ante Vargas, fue preguntado sobre la real posibilidad de volver a combatir con Mayweather.



Ni sí ni no...el filipino fue parco al ofrecer una respuesta: “Ya veremos”, respondió en forma lacónica la pregunta.



Pero analistas creen que el primero que quiere la revancha con Mayweather es el propio Pacquiao, aunque por el momento no quiera hablar de esa segunda pelea que muchos esperan.



A Mayweather, observaron periodistas, se le vio “feliz y contento” cuando el anunciador de la pelea, Michael Buffer, informó que el filipino Pacquiao había sido el ganador del combate sobre Jessie Vargas.



Bob Arum, presidente de la compañía Top Rank, que tiene los derechos de las peleas de Pacquiao, dijo que no descarta que su pupilo pelee de nuevo con Mayweather, cuya foja está en 49-0.



El veterano Arum tiene entre los posibles nuevos rivales de Pacquiao a Terence Crawford, quien está invicto en 35 peleas realizadas y es titular de la corona welter junior, y a Danny García, campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo.