Santiago Cruz, entre aviones y trenes para un viaje interplanetario

Santiago Cruz es un vivo ejemplo de la frase “persigue tus sueños”. Con dos hijos y una esposa que describe como “maravillosa”, el cantautor colombiano considera que está viviendo una etapa de plenitud en todos los aspectos. El intérprete de “Y si te quedas, ¿qué?”, recuerda que estudió Finanzas y Relaciones Internacionales por imposición de su madre. “Tú vas a ir a la universidad y después haces lo que te dé la gana”, fueron sus palabras. Eso hizo.



Santiago persiguió un sueño, al que recientemente le agregó un sexto álbum, “Trenes, aviones y viajes interplanetarios”, el quinto de estudio que realiza en la trayectoria artística que inició hace aproximadamente 23 años.



“Este álbum es muy arriesgado. Sentí la necesidad de hacerlo. Empecé a componer los temas en el 2014 y terminé este año. Escribí 32 temas para él pero solo grabé 12”, dijo a elCaribe. El disco cuenta con varias colaboraciones, pero entre sus preferidas destaca la composición “Vida de mis vidas” la cual escribió junto al dominicano Vicente García, es la primera de la producción, el videoclip lo protagonizan el colombiano y su esposa, María Paz Mateus, y es, además, el nombre de la gira que lo trae de regreso a República Dominicana, donde se presentará el próximo jueves 10, en el Teatro del Cibao en Santiago, y en el anfiteatro Nuryn Sanlley, el sábado 12.



El cantautor, quien se expresó maravillado del trabajo que realizó con el dominicano, al cual describió como “una persona brillante, sincera, espléndida y un artista muy generoso”, dijo que tuvo que convencer a la madre de sus hijos, Violeta y Salvador, para que participara en el audiovisual del primer tema de su producción, ya que no le gustan las cámaras.



En “Trenes, aviones y viajes interplanetarios”, el cual define como un regreso a sonidos vintage como de los años 60 y 70, está impregnada la línea romántica que define al cantautor de 40 años, ya que entiende que esta es necesaria y hay que seguir recurriendo a ella. Sin embargo, no se siente limitado a esto y dijo que en cualquier momento le gustaría arriesgarse y hacer fusiones en otros géneros.



“Entiendo que al final de cuentas todas las canciones tratan de amor, al miedo a perder cosas o enfrentar algo. Al final, cada artista, con su estilo y su forma, se expresa y yo creo que hay que cantarle al amor más ahora, en una época que no predomina precisamente lo romántico”, dijo Santiago.



Un tema que le preocupa a Santiago Cruz Vélez, quien es desde hace cinco años Embajador de Buena Voluntad de las Naciones Unidas por los Objetivos del Milenio, son los conflictos político-sociales que afectan a su país y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.



“Creo que debemos seguir buscando la paz, buscar esos deseos individuales y la tranquilidad que necesita la gente para vivir. Estamos cerca, así que ya todos sabemos que debemos seguir luchando y no parar hasta conseguirlo porque es algo realmente importante”, manifestó.



Santiago Cruz, quien se suma a la lista de colombianos que han visitado la República Dominicana durante el 2016 (J Balvin, Maluma, Cabas, Andrés Cepeda, Carlos Vives y ChocQuibTown), dijo que la presentación de “Vida de mis vidas” incluirá temas de sus seis álbumes.



Su regreso a escenarios dominicanos lo realiza de la mano del empresario artístico César Suárez Pizzano, con el patrocinio de Brugal. El artista resaltó que siempre le causa emoción e ilusión presentarse en República Dominicana, porque siente “ese calorcito” del pueblo como si estuviese en casa.