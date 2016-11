Trump gana Montana y va dominando 150-109 a Clinton quien consigue a New Mexico

Donald Trump ganó Missouri, que otorga 10 votos electorales, mientras que Hillary Clinton se anotó New Mexico, que brinda cinco.

Con ello, Trump suma 150 votos electorales, mientras que Clinton alcanza 109.

___

22:00

Donald Trump ganó Montana.

El candidato presidencial republicano obtuvo el martes los tres votos electorales que otorga la entidad.

El resultado no fue sorpresivo, dado que Montana era considerado un estado seguro para los republicanos.

Trump ahora cuenta con 132 votos electorales por 104 de su rival demócrata, Hillary Clinton.

___

21:28

Donald Trump ganó Louisiana y sus ocho votos electorales.

Con ello, el empresario aumentó el martes su total en el Colegio Electoral a 137 votos, en comparación con los 104 de Hillary Clinton.

La historia estaba con Tump en el estado. Louisiana no ha otorgado votos electorales a un demócrata desde que Bill Clinton obtuvo el 52% de las votaciones hace dos décadas.

___

21:26

Hillary Clinton ganó Connecticut y sus siete votos electorales, mientras que Donald Trump ganó Arkansas y sus seis votos electorales.

Con ello, Clinton suma 104 votos del Colegio electoral por 129 de Trump.

___

21:00

Donald Trump ganó Texas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Kansas y Nebraska, mientras que Hillary Clinton ganó Nueva York e Illinois.

El martes, Trump también ganó dos de los distritos legislativos de Nebraska. En el estado que otorga por distritos legislativos, la otra contienda está demasiado apretada.

Trump recibió 38 votos electorales de Texas, el segundo mayor premio en el mapa. También obtuvo seis de Kansas, cuatro por sus victorias en Nebraska y tres de Wyoming, North Dakota y South Dakota.

Clinton recibió 20 votos electorales de Illinois y 29 de Nueva York, el estado en el que residen ambos candidatos. Trump había dicho que intentaría ganar en Nueva York pero nunca presentó una campaña seria ahí.

Ahora, el candidato republicano cuenta con 123 votos electorales por 97 de Clinton.

___

20:40

Hillary Clinton ganó Rhode Island y sus cuatro votos electorales.

Eso elevar su total a 48, por 60 de Donald Trump.

Se requieren 270 votos electorales para ganar la presidencia.

Rhode Island ha votado por republicanos para presidente sólo cuatro veces desde 1928.

En 2012, el presidente Barack Obama venció al republicano Mitt Romney por 27%.

___

20:27

Donald Trump ganó Alabama, Tennessee y South Carolina, con lo que suma 60 votos del Colegio Electoral, por 44 de Clinton hasta el momento.

Se requieren 270 votos electorales para ganar la presidencia.

___

20:05

Marco Rubio fracasó en su intento por llegar a la Casa Blanca, pero de cualquier forma volverá a Washington luego de ser reelegido para un segundo término como senador federal por Florida.

Durante meses sopesó la decisión de buscar la reelección. Se impuso al demócrata Patrick Murphy, quien en repetidas ocasiones intentó relacionar a Rubio con Donald Trump.

Los dos candidatos al Senado expresaron posturas contrastantes en varios temas, incluyendo armas, atención médica, política exterior, asuntos económicos y aborto. Cada uno buscó sacar ventaja del descontento de los votantes con los candidatos presidenciales.

Rubio se aferró a una estrecha delantera en las encuestas antes del día de los comicios sobre Murphy, a quien su propio partido lo abandonó, luego de que el poder demócrata decidió retirar dinero para anuncios publicitarios demasiado costosos en Florida e invertirlo en Missouri, North Carolina e Indiana en su lugar.

___

20:00

La demócrata Hillary Clinton ganó Massachusetts, Maryland, New Jersey, Delaware y el Distrito de Columbia, mientras que el republicano Donald Trump se quedó con Oklahoma.

Clinton recibió los 11 votos electorales de Massachusetts, los 10 de Maryland, 14 de New Jersey, y tres tanto de Delaware como de la capital del país, con lo que llegó a 44 en lo que va de la jornada. Trump se quedó con los siete de Oklahoma y acumula 31 por el momento.

Los resultados del martes no son sorprendentes. Massachusetts y el Distrito de Columbia son dos de los bastiones demócratas más sólidos del país.

La última vez que Oklahoma se inclinó por un demócrata fue en 1964, al votar por Lyndon B. Johnson. Maryland votó por un republicano por última vez en 1988.

New Jersey ha favorecido a los demócratas durante 20 años. Su gobernador, Chris Christie, es un aliado cercano de Trump, pero cuenta con bajos índices de aprobación.

___

19:30

El republicano Donald Trump ganó las elecciones en West Virginia, que otorga cinco votos electorales.

La entidad fue una de las principales fuentes de apoyo para el empresario durante las primarias republicanas. Es popular por prometer recuperar los empleos relacionados al carbón. Hillary Clinton ha sido rechazada en el estado principalmente por realizar comentarios que fueron percibidos como una afrenta a la industria.

La dinámica ha resultado en uno de los pocos estados en los que los republicanos no se apartaron del empresario y en su lugar incrementaron su apoyo. Muchos demócratas en otras contiendas, incluyendo las del Congreso, trabajaron para distanciarse de Clinton y se rehusaron a expresarle su apoyo.

West Virginia ha votado por los candidatos presidenciales republicanos en cada una de las últimas cuatro elecciones generales.

Se requieren 270 votos electorales para ganar la presidencia.

___

19:00

El republicano Donald Trump ganó las elecciones en Kentucky e Indiana, mientras que la demócrata Hillary Clinton se apuntó el triunfo en Vermont.

A Trump se le otorgaron los ocho votos electorales de Kentucky y los 11 de Indiana. Vermont le dio tres a Clinton. Estos son los tres primeros estados decididos durante la elección presidencial 2016.

Los tres resultados eran esperados.

Vermont ha votado por demócratas en cada elección desde 1988, mientras que Kentucky ha tenido tendencia republicana desde 2000.

Indiana normalmente es un bastión republicano pero se inclinó por el presidente Barack Obama en 2008. Los republicanos recapturaron la entidad en 2012 y el compañero de fórmula de Trump, Mike Pence, es gobernador de dicho estado.

El candidato ganador necesita de 270 votos electorales.

___

17:35

Un portavoz dijo que el ex presidente George W. Bush no votó por el republicano Donald Trump ni por la demócrata Hillary Clinton.

Freddy Ford dijo que el ex presidente republicano "no votó por ninguno de ellos para presidente y el resto de su boleta la llenó con republicanos". Eso significa que Bush votó por republicanos en las contiendas locales y al Congreso.

Eso no sorprende del todo. La familia Bush incluye a los dos presidentes republicanos más recientes, pero ninguno de ellos expresó su apoyo ni hizo campaña a favor del multimillonario empresario, quien logró la nominación de su partido. El ex gobernador de Florida, Jeb Bush, fue alguna vez el favorito para obtener la designación republicana a la presidencia hasta que Trump se involucró en la contienda.

___

17:22

El condado más populoso de Arizona podría no conocer el resultado final de la votación al final del día, lo que podría dejar la contienda presidencial en duda en el estado tradicionalmente republicano.

El condado de Maricopa, que incluye Phoenix, prevé que haya más de 350.000 boletas de voto anticipado sin contar para cuando cierren las casillas. Alrededor de 1,1 millones de votantes del condado metropolitano habían entregado sus boletas de votación para el martes, 140.000 más que en 2012.

Los funcionarios electorales habían contado unos 800.000 votos, lo que deja pendientes unos 200.000. Alrededor de 150.000 más se dejarán en los diversos sitios de votación durante la jornada en el condado.

Elizabeth Bartholomew, gerente de comunicaciones del Registro Municipal de Maricopa, dijo que "si hay suficientes votos sin contar, quizá no puedas declarar ganador en algunas contiendas".

El republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton iban cabeza a cabeza en Arizona, que ha sido ganado por republicanos en todas las elecciones desde 1952 excepto por una.

___

17:05

Siete de cada 10 estadounidenses que acudieron a votar el martes dicen que creen que debería permitirse que los inmigrantes que están en el país de manera ilegal se queden. Sólo una cuarta parte dijo que deberían ser deportados.

Más de la mitad dijeron que se oponen a construir un muro a lo largo de la frontera con México para detener la inmigración ilegal, de acuerdo con resultados preliminares de la encuesta de salida realizada por Edison Research para The Associated Press y cadenas de televisión.

Pero la inmigración no es necesariamente el tema más importante para la mayoría de los votantes. Sólo uno de cada 10 dice que la inmigración es el problema más importante que enfrenta el país.

El republicano Donald Trump hizo del combate a la inmigración uno de los principales temas de su campaña.

___

16:50

Las autoridades reforzaron la seguridad para Donald Trump y estacionaron camiones de basura llenos de arena afuera de la Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York.

La policía dijo que se tomarían precauciones similares en otras partes de Manhattan donde está programado que Trump y Hillary Clinton pasen el día.

Las autoridades dijeron que los camiones bloquearían cualquier posible atentado con autos bomba. Dijeron que no hay amenazas terroristas confirmadas.

La policía de Nueva York había dicho previamente que desplegaría más de 5.000 oficiales de policía para mantener el orden el día de elecciones. El despliegue incluye helicópteros, detectores de radiación y perros detectores de explosivos.

___

16:25

Algunos mexicanos se preparan para celebrar una posible derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Una invitación publicada en Facebook convoca a las personas a reunirse en el emblemático Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, la noche del martes para una celebración en caso de que el candidato republicano pierda. Al menos 5.000 personas han confirmado su asistencia.

Trump es impopular en México por decir que muchos inmigrantes mexicanos son criminales o violadores, y por prometer que construiría un muro entre México y Estados Unidos.

___

16:00

Un fallo de software que indicaba que decenas de estadounidenses que se presentaban a votar ya habían depositado su sufragio provocó retrasos en uno de los condados de North Carolina de mayor presencia demócrata.

El abogado de la Junta de Elecciones de North Carolina, Josh Lawson, dijo que los funcionarios del condado Durham rápidamente llegaron a la conclusión de que había un problema con los archivos electrónicos y comenzaron a usar documentación en papel para confirmar los registros de los votantes. Los intentos de votar más de una vez son raros.

Lawson dijo que no hay indicios de "actividad nefaria" causara los problemas informáticos. Más bien, dijo, podría deberse a que no eliminaron debidamente los registros de votos emitidos durante las primarias.

Alrededor de una docena de otros condados que usaban el mismo software no reportaron problemas.

Lawson dijo que las personas que estén formadas cuando las casillas cierren aún podrán votar.

___

15:00

El presidente Barack Obama apareció en varias radiodifusoras para exhortar a los estadounidenses a que salgan a votar por Hillary Clinton.

La Casa Blanca otorgó entrevistas a seis radiodifusoras durante los comicios, enfocándose en las audiencias de Orlando, Detroit y Filadelfia. Dichas ciudades se encuentran en estados en que la contienda está apretada entre Clinton y el republicano Donald Trump.

Obama le dijo a la presentadora Jana Sutter que continuar con su trabajo de los últimos ochos años depende de tener un presidente "consistente, inteligente y serio" que ocupe su lugar en el gobierno federal.

Elogió a Clinton y reiteró su postura de que Trump no es apto para ser el mandatario.

___

14:45

Donald Trump reaviva sus preocupaciones sin fundamentos sobre un sistema electoral amañado.

Cuestionado la tarde del martes en Fox News sobre si aceptará el resultado electoral, Trump siguió siendo esquivo, señalando: "Veremos cómo se dan las cosas".

"Quiero ver que todo sea honesto", subrayó.

Las preocupaciones de intimidación a votantes y fraude causaron una serie de demandas en los días previos a la elección. Las nuevas regulaciones para votantes en más de una docena de estados tienen el potencial para sembrar confusión en los centros de votación.

Pero al menos al inicio de la jornada, la mayoría de los problemas en los centros de votación parecen ser rutinarios — del tipo de los que aparecen cada cuatro años, incluyendo largas filas, máquinas que no funcionan adecuadamente y problemas con las boletas o los registros de electores.

___

14:20

Podría ser la primera demanda en el día de las elecciones. La campaña de Donald Trump acusa de "anomalías" en los centros de votación durante las elecciones anticipadas en el área de Las Vegas la semana pasada.

Una demanda introducida el martes ante una corte de Nevada solicita que los registros de cuatro centros de votación que supuestamente permanecieron abiertos hasta demasiado tarde el viernes, sean incautados y preservados.

Las largas filas mantuvieron las urnas abiertas hasta después de la supuesta hora de cierre de las 7 p.m. en locaciones entre las que se incluye un mercado mexicano y varios centros comerciales. Las autoridades afirman que en un lugar, la última persona introdujo su voto después de las 10 p.m.

El jefe estatal del Partido Republicano, Michael McDonald, se unió a las críticas.

Pero la campaña de la demócrata Hillary Clinton restó importancia al caso en Nevada con un mensaje de Twitter en el que acusan de "una demanda frívola".

___

13:30

La canciller argentina Susana Malcorra afirmó que un triunfo del republicano Donald Trump estancaría el reciente relanzamiento de las relaciones con Estados Unidos.

"Yo creo que hemos abierto un diálogo nuevo, etapa nueva, con Estados Unidos y, esto (la relación) como mínimo, tendría un gran 'párate'. Así que dependiendo de los resultados puede haber grandes cambios", afirmó la canciller al canal de televisión Todo Noticias el lunes por la noche.

El gobierno del conservador Mauricio Macri abrió una nueva etapa de mayor cooperación e intercambio comercial con Estados Unidos luego de años de desencuentros durante la gestión de su antecesora, la peronista Cristina Fernández (2007-2015).

Malcorra señaló que el modelo "más cerrado, más aislacionista y xenofóbico" que representa el magnate estadounidense tendrá un "impacto en el mundo" por la posibilidad de que se produzca "un dominó sobre otros países".

En ese sentido ponderó las grandes oportunidades de colaboración que en la región generó la reconciliación entre Cuba y Estados Unidos y evaluó que un triunfo del republicano generaría un "un replanteo" en el vínculo de Latinoamérica con Washington.

____

13:25

Eric Trump puede haber violado una ley estatal de Nueva York al tuitear una foto de su boleta electoral.

El segundo hijo del candidato republicano Donald Trump tuiteó la foto de su boleta con la marca sobre el nombre de su padre.

"Es un honor increíble votar por mi padre. Realizará un trabajo extraordinario para EEUU", dice el tuit.

Una ley de Nueva York de 1980 prohíbe a los votantes mostrar sus boletas marcadas a otros. Un juez federal sentenció la semana pasada que la ley se aplica a las redes sociales.

___

13:20

Fue un viaje veloz al lugar de votación para el compañero de fórmula de Donald Trump el martes.

Mike Spence y su esposa Karen votaron en Indianápolis. No había colas, y les tomó cinco minutos marcar sus boletas.

Pence dijo a un grupo de gente que agradecía "el apoyo y las oraciones de la gente en todo Estados Unidos", y prometió que el país será más próspero con la fórmula Trump-Pence.

___

11:25

Donald Trump ha votado en Nueva York.

Cientos de curiosos observaron a Trump, su esposa Melania, su hija Ivanka y su yerno Jared cuando llegaron a su lugar de votación en una escuela pública en el East Side de Manhattan.

"Es un gran honor, un honor tremendo", dijo Trump al depositar su boleta.

Dijo que confía en el resultado debido al "entusiasmo tremendo".

Su último mensaje a los votantes: "Devolver la grandeza a Estados Unidos. Eso es todo. De eso se trata".

___

11:05

Hillary Clinton recibe algunas preguntas peculiares en entrevistas por la radio.

La emisora WKZL en North Carolina le preguntó si prefiere Coca Cola o Pepsi. Coca Cola, dijo la candidata.

Papel higiénico: ¿por arriba o por abajo? "Generalmente por arriba, pero no me molesta por abajo".

Y en cuanto a dormir, Clinton dijo a WXKS de Boston que no cambiará el lado de la cama si resulta elegida. La Casa Blanca tendrá que poner el célebre teléfono presidencial del lado suyo, no del de su esposo, el ex presidente Bill Clinton.

"Yo tengo mi lado, y creo que funciona perfectamente para nosotros". En cuanto a Bill, "creo que le complacerá dejar que yo conteste".

___

10:55

El jefe de WikiLeaks, Julian Assange, dice que no trataba de influenciar las elecciones presidenciales cuando su organización difundió los correos hackeados a la campaña de Hillary Clinton.

En una declaración el martes, Assange negó apoyar a la candidata Verde Jill Stein o buscara vengarse por el encarcelamiento de la ex analista de inteligencia Chelsea Manning.

Manning fue condenada a 35 años de prisión por filtrar mensajes secretos del gobierno a WikiLeaks.

Assange insinuó que WikiLeaks publicaría material sobre el republicano Donald Trump si lo considerase de interés periodístico.

Assange dijo que WikiLeaks no ha recibido material de Trump, Stein u otros candidatos "que satisfagan nuestros criterios editoriales declarados".

___

9:20

Las colas eran largas en algunos lugares, pero pocos votantes parecían tener problemas en las primeras horas del martes.

En las elecciones presidenciales suele haber problemas esporádicos, con máquinas que no funcionan bien, largas colas y problemas con las boletas o los padrones. La cuestión este año es si los problemas serán tan generalizados como para indicar un patrón de fraude o intimidación. Las llamadas a Protección Electoral, un teléfono donde pedir ayuda, incluyeron denuncias de largas colas debido a desperfectos en las máquinas en tres circunscripciones en Virginia.

Antes de la jornada electoral había temores de que los votantes enfrentarían problemas. El candidato republicano Donald Trump advirtió que la elección estaba amañada, y los demócratas acusaron a los republicanos de querer intimidar a los votantes. También había temores de intentos de hackeo de los sistemas.

___

8:45

El hijo mayor de Donald Trump dice que su familia "respetará el resultado" de una "elección justa".

Donald Trump, Jr. dijo al programa New Day de CNN que su padre "seguirá participando de alguna manera" si pierde las elecciones. Expresó la esperanza de que la energía generada por la campaña de su padre "regrese a la gente por la que tratamos de luchar, la gente que no ha tenido voz en mucho tiempo".

Visto retrospectivamente, dijo, "esperamos haber echado luz sobre el proceso" y permitido a la gente expresarse libremente "sin que las metan en un canasto, que las encierren en un rincón".

___

8:40

Muchas mujeres en todo el país visten traje sastre de pantalón el martes para demostrar su apoyo a Hillary Clinton.

Algunas también visten de blanco en honor de las sufragistas, que vestían de blanco cuando luchaban por el voto femenino a principios del siglo pasado.

___

8:40

Hillary y Bill Clinton fueron a votar en su ciudad de residencia, Chappaqua, Nueva York.

La pareja saludó a sus seguidores después de votar.

Hillary Clinton dijo que votar "infunde un sentimiento de gran humildad" porque "mucha gente cuenta con el resultado de esta elección".

Bill Clinton dijo que ansía ser un cónyuge político y añadió que tenía "15 años de experiencia".

___

8:30

El presidente Barack Obama se mantiene fiel a su costumbre en las jornadas electorales: un partido de básquet con amigos.

Obama llegó al gimnasio de la base militar Fort McNair en Washington alrededor de las 8 de la mañana. Vestía ropa deportiva negra y zapatillas altas de básquet. La Casa Blanca no dijo con quién jugaría.

El día de su reelección en 2012 contó en su equipo con un ex astro de los Chicago Bulls, Scottie Pippen.

Obama inició esta costumbre el día de las elecciones de 2008.

El presidente ha participado con vigor en la campaña para elegir a su correligionaria demócrata Hillary Clinton. El lunes encabezó actos en tres estados.

___

8:15

Tim Kaine no permite que la elección más importante de su vida altere su rutina de los martes.

Después de votar a las 6 de la mañana y hacer declaraciones a varios programas de televisión matutinos, Kaine se reunió a desayunar con amigos en el City Diner de Richmond.

Tratan de hacerlo todos los martes.

El senador y ex gobernador de Virginia fue recibido con aplausos al entrar al restaurante.

___

8:00

Eric Trump dice que su padre reconocerá una eventual derrota si los resultados son "legítimos y justos".

En una entrevista con Morning Joe de la MSNBC, el hijo de Donald Trump dijo que "solo queremos una pelea justa, no solo en estas elecciones sino en todas las elecciones".

El candidato republicano ha advertido reiteradamente sobre un "sistema amañado", aunque no hay pruebas de fraude generalizado.

Presionado por los periodistas de MSNBC, Eric Trump dijo acerca de su padre que "si pierde y es legítimo y justo y no aparece nada evidente entonces sí, sin duda", reconocerá el triunfo de su oponente.

__

7:45

El republicano Donald Trump se muestra confiado en la jornada electoral.

En entrevista telefónica el martes por la mañana con "Fox and Friends", Trump aseguró que "ganaremos en muchos estados". Pero con una incertidumbre inusual en él, añadió: "¿Quién sabe lo que sucederá en última instancia?"

Si gana su rival Hillary Clinton, dijo que no tendrá un recuerdo positivo de su intento de llegar a la Casa Blanca. "Si no gano, lo consideraré un enorme derroche de tiempo, energía y dinero".

___

06:15

Tim Kaine votó a primera hora del martes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en su localidad natal, Richmond, en el estado de Virginia.

El candidato demócrata a la vicepresidencia del país y su esposa, Anne Holton, depositaron sus votos poco después de la apertura de urnas, a las 06:00, en el centro de votación habilitado en una residencia para mayores cerca de su casa.

Kaine fue vitoreado por seguidores que hacían la fila.

Tras votar, habló a los medios para animar a los estadounidenses a votar y decir que, si sale elegido, él y su compañera de fórmula, Hillary Clinton, intentarán unir el país.

"El síntoma de una democracia vigorosa en una donde mucha gente participa", dijo Kaine.

___

01:40

Donald Trump transmitió un mensaje final a sus seguidores en las últimas horas antes de la selecciones de Estados Unidos: "Tenemos que ganar".

"Si no ganamos, esta será la mayor pérdida de tiempo, energía y dinero de mi vida", dijo el candidato republicano en su último mitin en Grand Rapids, Michigan.

El último acto de Trump en un centro local de convenciones fue sorprendentemente formal, sin los gestos teatrales del acto anterior en un abarrotado estadio en New Hampshire.

Mientras hablaba, docenas de personas salieron hacia la salida, formando una procesión ante la zona donde estaban colocados los periodistas.

Algunos dijeron que intentaban acercarse más a la puerta. Pero la mayoría dijeron que se marchaban porque estaban cansados, querían evitar el tráfico y habían oído suficiente.

El magnate dijo que ahora que ha terminado la campaña, su "nueva aventura" será "hacer a Estados Unidos grande de nuevo".

___

01:03

Hillary Clinton pidió a los votantes que rechacen la visión "oscura y divisiva" de Donald Trump. No hay motivo para que "los mejores días de Estados Unidos no estén por delante de nosotros", añadió.

La demócrata cerraba su campaña con un mitin el martes por la mañana en Raleigh, North Carolina, en el que actuaron Lady Gaga y Jon Bon Jovi. Clinton dijo a partidarios que su "trabajo acabará de empezar" tras el Día de las Elecciones.

Clinton pasó las últimas horas de su campaña por la presidencia de EEUU ofreciendo una visión más positiva del país, intentando marcar un gran contraste con Trump.

En su último acto estuvo acompañada por su esposo, el expresidente Bill Clinton, y colaboradores como la asediada Huma Abedin.

Clinton tenía previsto poner fin a su campaña saludando a sus seguidores en el aeropuerto de Westchester, Nueva York, donde esperaba aterrizar a las 3 de la madrugada.

___

00:54

Donald Trump hizo una referencia al cine de Hollywood para iniciar el último mitin de su poco convencional campaña presidencial

"Hoy es nuestro día de la Independencia", afirmó Trump en un acto en Grand Rapids, Michigan, en la madrugada del martes. "Hoy va a contraatacar la clase trabajadora estadounidense".

Se esperaba que el empresario celebrara en New Hampshire su último mitin, pero añadió un último acto a su agenda en una ofensiva de 11 horas sobre estados de tradición demócrata.

Trump dijo que no necesita a superastros como Jay Z, Beyoncé o Lady Gaga para atraer multitudes, como su rival Hillary Clinton. "Todo lo que necesitamos son grandes ideas para hacer a Estados Unidos grande de nuevo".

___

00:10

Hillary Clinton comenzó con una ventaja temprana las elecciones de 2016 a la presidencia de Estados Unidos al imponerse en Dixville, New Hampshire, por un margen de 4-2 sobre Donald Trump.

Las urnas en las pequeñas poblaciones de Dixville, Hart's Location y Millsfield, en New Hampshire, abrieron justo después de la medianoche del lunes al martes y cerraron en cuanto todo el mundo hubo votado. Estos votantes acérrimos están orgullosos de tener la primera palabra en las grandes elecciones.

Aunque Clinton ganó la mitad de los votos en Dixville, el liberal Gary Johnson ganó uno y el candidato republicano a la presidencia de 2012, Mitt Romney, consiguió otro escrito a mano.

Según la ley estatal de New Hampshire, las poblaciones con menos de 100 votantes pueden recibir autorización para abrir las urnas a medianoche y cerrarlas en cuando todos los votantes registrados hayan presentado sus papeletas.