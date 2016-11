Las salas pequeñas mantienen vivo el teatro en Santiago

Las salas independientes o pequeñas, son los escenarios donde actores y dramaturgos ventilan sus inquietudes en el arte dramático, manteniendo activo el quehacer teatral en Santiago, la Ciudad Corazón. La sala Julio Alberto Hernández, (la pequeña del Gran Teatro del Cibao), la Héctor Incháustegui Cabral del Centro de la Cultura, La 37 por las Tablas, Casa de Arte y Teatro Utopía acogen obras de pequeño formato, debido a que los altos costos, tanto de alquiler como operativos de la sala principal del teatro, han alejado a los productores de la misma.



Pese a que la dirección del teatro ha sido flexible con los precios, la Sala de la Restauración continúa resultando muy costosa, pues el montaje de escenografía, luces, vestuarios, producción y promoción para llegar a las grandes masas requiere cierta inversión, por lo que los productores prefieren las independientes o pequeñas, de acuerdo a lo expresado por las actrices y productoras María Ligia Grullón y Mery Collado.



María Ligia Grullón, quien hace 15 años fundó La 37 por las Tablas, un espacio independiente dedicado a la enseñanza y difusión de las artes escénicas, y el grupo Teatro Estudio La 37, asegura que el quehacer teatral va viento en popa en esta ciudad, con nuevas ofertas y nuevos espacios, pero en salas independientes.



“Las salas del Gran Teatro, con Brenda Sánchez como directora, han tenido más acogida a proyectos teatrales, porque esas salas son muy costosas, demandan muchos recursos, aunque Brenda ayuda, la sala sigue siendo costosa como para llenarla con escenografía y actores de calidad, porque, además, a ese espacio tú no llegas siendo amateur, sino con un espectáculo que pueda llenar la sala, por eso se usan ahora las salas independientes, obras de teatro de pequeño formato”, explicó Grullón.



Afirmó que son muy tímidos para las producciones, ya que no tienen productores de teatro, y que a quienes hacen obras independientes les resulta cansón, porque tienen que hacerla, ensayarla, participar y después no logran venderla, “el artista es bruto para eso”.



La actriz y comunicadora Mery Collado realizaba obras de gran formato en la sala principal hace unos años, con figuras tanto de la actuación como de los medios de comunicación, no solo de Santiago, sino de la ciudad capital, pero hace un tiempo emigró a Estados Unidos.



Collado explicó que para hacer uso de la sala principal se necesitan recursos, puesto que es una sala para grandes presentaciones, y que tanto para el teatro como institución como para el productor, desde encender el aire acondicionado, diseños de luces, escenografía y vestuario, les resulta costoso, por lo tanto las taquillas tienen que ser más caras. “En mi experiencia, tuvimos producciones costosas y no perdíamos dinero, sin embargo, si el trabajo del artista era mal pagado, comparado con el tiempo invertido, contaba con un grupo de actores que tenían otros trabajos y eso nos permitía darnos ese lujo”, explica Mery Collado, quien produjo obras como “Las Abejas tienen ganas” y “Viva Cabaret”.

Cancelan el Festival de Teatro Escolar

Un gran aporte al desarrollo del teatro lo hace la Oficina Senatorial de Santiago con el Festival de Teatro Escolar, que por diez años consecutivos desplegó una serie de talleres formativos y una presentación de las obras ganadoras durante varios días en la sala principal del Teatro del Cibao, movilizando gran cantidad de público, pero que lamentablemente, por falta de recursos, este año no se realizará.



María Ligia Grullón, quien fungía como directora técnica del festival que inició en la gestión de Francisco Domínguez Brito y continuó con Julio César Valentín, asegura que éste trajo una renovación de acceso a la escuela, motivando a los estudiantes a seguir viendo teatro.



“Esto ha sido un descubrimiento chulísimo, porque cumplimos 10 años. Lamentablemente en el 2016 el festival no va, porque la Oficina Senatorial no tiene recursos económicos para sustentarlo”, expresó Grullón, quien aseguró que el festival de Teatro Escolar tiene una calidad muy alta, al punto de que los grupos profesionales se sorprenden, porque son estudiantes que lo hacen, con sus profesores, aunque conlleva un proceso de aprendizaje de nueve meses.