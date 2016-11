Peña Suazo y Yohanna en Miércoles Bohemios

José Peña Suazo y la baladista Yohanna Almánzar se han unido para apoyar los miércoles bohemios de Millo by Rafa Rosario. Motivado meramente por un sentimiento, el merenguero ganador de la categoría “Compositor del año”, en los premios Soberano 2016, expresó que como músico, considera que hay que empezar a crear un movimiento para apoyarse entre sí, no solo por la música, sino porque “vivimos en una sociedad que cada día vemos que se va deteriorando mucho y ese sentimiento de ir en contra de lo que está pasando bonito hay que cambiarlo”, dijo.



El intérprete de “Subido en el palo” resaltó que las cosas, apoyo, agradecimiento, etc, hay que manifestarlas en vida, cuando aún se pueden disfrutar, e invitó a abrir puertas a los talentos que intentan formar parte de las opciones musicales del país y que necesitan un soporte para que su talento trascienda.



Sobre el repertorio que presentará los miércoles en Millo, donde estará sin su orquesta, destacó que “cuando se trata de alegrar al público uno tiene que estar preparado” y que hasta canciones en inglés se está aprendiendo. Reveló que interpretará temas de Luis Segura, Joaquín Sabina, Franco de Vita, José José, Luis Miguel y Cristian Castro, entre otros.



Asimismo, Yohanna Almánzar, quien ya se ha presentado en el lugar, resaltó que las noches de los miércoles estarán cargadas de amor y desamor con los repertorios que durante todo el mes de noviembre estará presentando tanto ella como el líder de “La banda gorda”. “Vamos a ver a un Peña Suazo totalmente diferente al que está con su orquesta y sus merengues, explayado sobre un taburete cantando como bohemio, lo que me hace sentir muy complacida porque cantar boleros es un despliegue de elegancia y entrega”, puntualizó la baladista.

Bohemios, música típica y ritmos bailables

Ysrael Abreu, socio de Rafa Rosario, resaltó que el restaurante busca apoyar al talento dominicano en su totalidad, por lo que además de los Miércoles Bohemios, el cual se estrenó con la participación de Fausto Rey, estarán realizando actividades en “Viernes bailables” y “Sábados de música típica”.