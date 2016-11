Thompson, Durant y GSW

Mucho antes de comenzar la temporada en la NBA y a raíz de la llegada de Kevin Durant a los Warriors de Golden State había dicho que la presencia de este peso pesado de la liga estadounidense iba a causar impacto negativo en términos técnicos, al menos al principio de la contienda.



Advertía en esos momentos que no era un cualquiera que había llegado a esa organización y dejaba claro que los problemitas que causaría la llegada de Kevin Durant no iban a ser de química, de conexión.



Es que el hecho de que Durant, Klay Thompson y Draymond Green jugaran en los Juegos Olímpicos de Río 2016 ayudó mucho a que estos tres jugadores, parte esencial del equipo, se conocieran y pasaran tiempo juntos.



Pero está claro que los partidos que se han jugado, por menos que sean, han mostrado que el gran sacrificado con la llegada de Durant ha sido Thompson, que además ha coincido con una mala racha en su puntería. Thompson ha lanzado de 53-11 desde el arco de tres (20%) y de 119-49 overall (41.2%).



Los partidos que he visto de los Warriors me han mostrado un Thompson que ha tenido menos protagonismo en el engranaje ofensivo que corre en Golden State. Esta apreciación no la sustento en el hecho de que no está metiendo la pelota, sino más bien en los pocos disparos que ha tomado y en lo divorciado que se nota en el esquema ofensivo de Golden State.



La prensa ha empezado a observar esto y le preguntaron hace poco que si pensaba que su mala racha tenía que ver con la presencia de Durant. Naturalmente él respondió que no, que es normal en él un comienzo bastante lento, tal y como le sucedió en la temporada pasada.



Mi punto de vista se basa en los partidos que han transcurrido en esta temporada, como es natural.



Como sé que el baloncesto es un deporte de ajustes no me atrevería a pensar que esto será así durante toda la temporada, porque entiendo que hay formas para que los tres francotiradores coexistan bajo el mismo planteamiento.



El dirigente Steve Kerr tiene la responsabilidad de hacer que este hombre retome la confianza en sí mismo a los fines de que pueda tener los aportes acostumbrados.