Trotti dice que medios deben realizar cambios

09/11/2016 12:00 AM - Suedi León

Los medios de comunicación tradicionales nunca desaparecerán, pero necesitan cambios profundos para sobrevivir a la modernidad. Así lo afirmó el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo Trotti, durante su participación del quinto aniversario de Encuentros Interactivos, que analizó la actualidad y el futuro del periodismo, donde además participó la periodista Altagracia Salazar.



Troti advirtió de la crisis de credibilidad que enfrenta el periodismo en muchos países del mundo, porque “toda evolución conlleva crisis en sí misma”.



Dijo que ahora como nunca se necesitan medios de comunicación y periodistas, porque los medios tradicionales legitiman los contenidos que circulan en los medios digitales y redes sociales.



El periodista señaló el contenido de calidad y la distribución como los retos principales de la comunicación hoy en día.



En tanto que la periodista Altagracia Salazar criticó que el promedio de los periodistas que trabajan en la capital ganan un salario promedio de 18 mil pesos, “lo que no está siquiera en el quintil más bajo de la canasta familiar”.



Asimismo reveló que el 80% de los periodistas o trabaja para el Gobierno o tiene publicidad con él.



El otro 20% vive del pluriempleo debido a los bajos salarios.



Respecto al tema, el expresidente de la SIP y director del periódico El Día, Rafael Molina Morillo, lamentó esa realidad y señaló que trabajar para el Estado no estaría mal si esto no comprometiera la pluma del periodista, de lo contrario es inaceptable.