¡El asalto a la Casa Blanca! El triunfo de Trump amenaza a la estabilidad mundial

Durante mi visita en octubre a la ciudad de México pude observar la tristeza, e incluso, la vergüenza que podrían llegar a sentir algunas personas cuando les referías “el tema Trump”, o cuando se hablaba de política en general. Preferían cambiar de conversación, hablar, por ejemplo, de cómo me sentía en la ciudad, si me gustaba, que cómo llevaba el chile tabasco, cualquier “tema” que les provocara variar sus pensamientos, era mejor. Una conversación muy particular y curiosa la tuve con un señor de avanzada edad que muy cabizbajo me dijo: “Lo que más miedo me genera, es el retroceso que representa “ese hombre” (Donald Trump) para la igualdad de género. Sería una desgracia para todas las sociedades que “ese hombre” gane esas elecciones”.

Aprecié el comentario muy generalista, tomando en consideración que cada país lleva de manera independiente “una afanada agenda” para incentivar la igualdad de género. Tampoco me había planteado, si quiera, la posibilidad de que Trump fuera realmente electo presidente de los EEUU. Luego pensé que este señor tenía mucha razón, porque al remover un poco los recuerdos, reviví el hecho de que el entonces candidato comenzó su “asalto a la Casa Blanca” insultando a millones de mexicanos y méxico-americanos en Estados Unidos, cuando les llamó “violadores” y “criminales”, marcando así una campaña cargada de antipatía con un país que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera, y ofendiendo a las mujeres, devolviéndonos a lo marginal, abriendo espacio a la misoginia.

Pero este es solo un ápice. En términos generales, Trump representa una amenaza a la estabilidad mundial por su rechazo al multilateralismo, por su repulsión e indisimulado desprecio hacia las minorías raciales y hacia los inmigrantes: negros, hispanos o musulmanes, no importa la procedencia. Por ser un narcisista, por su manifiesto machismo y por ser un populista impredecible, aislado de los intereses geopolíticos y geoeconómicos.

Desde este 8 de noviembre, el plano internacional entra en un estado de incertidumbre por las nuevas medidas que podrían implementarse en Estados Unidos incidiendo en la economía mundial, el comercio exterior y la cooperación internacional, con temas tan fundamentales como las funciones y políticas de la OTAN, el cambio de las alianzas estratégicas que desembocasen en un acercamiento a la Rusia de Putin, su posición frente al Estado Islámico vs Siria, los acuerdos con Irán, Israel y Palestina, su postura sobre Corea del Norte, el aislamiento absurdo de México, con la promesa de construcción de un muro que sería pagado con las remesas de los trabajadores inmigrantes, poniendo una barrera a las relaciones bilaterales, los acuerdos de libre comercio y las relaciones diplomáticas (también pienso en Cuba y Venezuela), e incluso, el inicio de una guerra comercial con el gigante asiático: China.

El panorama para América Latina y el Caribe es aún más turbio. Los eslóganes despectivos que mantuvo el magnate estadunidense para referirse a la región podrían cumplirse, no sólo con el endurecimiento a las políticas migratorias, sino con la disminución en la cooperación para el desarrollo de muchos países, además de nutrir un sentimiento anti-americano en la zona.

Estados Unidos es un socio estratégico, de especial relevancia comercial, para cada uno de los países latinoamericanos. Además de los acuerdos de libre comercio suscritos con la mayoría de los Estados, la región se ha convertido en un atractivo de relevante importancia para la comunidad atlántica, quedando algunos incluidos en los mega acuerdos comerciales de Estados Unidos que procuran limitar el auge de China como potencia económica, y un caso puntual lo conforman México, Perú y Chile, que forman parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, impulsado por el expresidente Barack Obama, propulsor de un mercado abierto y de inversiones, definiéndolo como “el marco comercial del siglo XXI”.

Ahora nos acercamos a un profundo cambio en la dinámica de la diplomacia, sobre todo, los países aliados de EEUU que fueron víctimas de agravios por parte Trump, como Unión Europea, algunos países de Medio Oriente y/o Japón, quedando en un limbo las políticas internas y exteriores sobre seguridad, defensa y contraterrorismo.

Pero siempre hay una esperanza, y como ha establecido en su momento el economista Alfredo Coutiño, director de Moody’s Analytics para América Latina: “La tradicional política de relaciones exteriores de los Estados Unidos no se puede cambiar de la noche a la mañana. Existen arreglos institucionales que pueden imponer limitaciones”. Así, las pretensiones de del recién electo Presidente podrían revertirse, ya que después de ser el campeón de la globalización y el libre comercio, los Estados Unidos enfrentarían no solo limitaciones internas sino internacionales, en caso de que Donald Trump decida convertirlo en un país globalifóbico, aislado y proteccionista.