Actor Jackie Chan recibirá Oscar el sábado

Para el actor Jackie Chan, recibir un premio honorario de la Academia es el logro profesional que más lo enorgullece, ya que como astro del cine de acción nunca pensó que recibiría un Oscar. El actor de 62 años recibirá el Oscar el sábado por la noche en la octava entrega de los Premios de los Gobernadores. La editora Anne Coates, la directora de casting Lynn Stalmaster y el documentalista Frederick Wiseman también serán reconocidos con premios honorarios entregados por la Junta de Gobernadores de la Academia, que reconocen la trayectoria y contribuciones de un artista a la industria cinematográfica.



“Nunca imaginé que recibiría un premio así”, dijo. “Todavía recuerdo que el primer momento que me llenó de orgullo fue cuando recibí un premio a la mejor coreografía de acrobacia. En ese entonces no sabía mucho de dirección, sólo cómo hacer acción, secuencias de combate y acrobacias. Recibir este premio honorario ha elevado mis sentimientos a otro nivel”.



El actor, guionista, director, productor de 62 años reflexionó sobre su carrera en una entrevista por correo electrónico con The Associated Press desde su residencia en Hong Kong, en la que se refirió a algunas de sus experiencias. “‘Rumble in the Bronx’ fue la película que más trabajo me costó hacer porque tenía mucha coreografía de acción, secuencias de combate y acrobacias peligrosas. En ‘Operation Condor’ filmé en temperaturas extremas de más de 40 grados centígrados en el desierto. Tuve un accidente casi mortal al hacer una acrobacia en ‘Armor of God’. En ‘Rush Hour’ lo que me pareció más difícil fueron los diálogos en inglés.” dijo. De esta última destacó que fue la saga más divertida que ha hecho. Chan Kong Sang, nombre de pila del astro, planea viajar a Los Angeles para recibir el galardón en persona.