El cine sigue cotizándose con “Catastrópico”

Desde la entrada en vigencia de la Ley 108-10 de Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, en el 2013, no es un secreto que el número de producciones locales ha incrementado significativamente y con ello la inversión de las diferentes propuestas. Durante este año, el presupuesto de las películas que se han presentado varía según la producción. Algunas, como “Cuentas por cobrar”, de Rony Castillo, no llegan a los 20 millones de pesos, otras, se acercan a los 25 millones, que es donde se pueden mencionar “Flor de azúcar”, de Fernando Báez, cuya ejecución rondó por los RD$23,798,000; “La Familia Reyna” de Tito Rodríguez (más de 22 millones de pesos), o “A orillas del mar”, de Bladimir Abud, con un aproximado de 24 millones de pesos.



En cambio, propuestas como “¿Pa’ qué me casé? (RD$52,520,947) y “Mi suegra y yo” (entre 40 y 50 millones de pesos) de Roberto Ángel Salcedo, “Loki 7”, de Ernesto Alemany (1.5 millones de dólares), “Tubérculo Presidente” de Archie López (la cual según dijo a elCaribe supera la inversión de la primera, que fue de 60,743,000 pesos).

Hasta hace poco, “Girasol” encabezaba la lista de las más costosas de este año, con RD$89,910,874, pero el nuevo filme de acción y aventura de Jorge Hazoury ha venido a destronarla de la cima.



“Catastrópico”, la cual se estrenará el 22 de diciembre, tuvo una inversión de aproximadamente 100 millones de pesos, según revelaron Hazoury y Víctor Dumé, productor de la cinta. La primera obra para el séptimo arte de ambos está encabezada por Brie Gabrielle, quien además de ser Miss Florida 2016, ha sido vista anteriormente como “la profesora Jenny” en los comerciales de Open English; Jimmy Jean-Louis, de la serie de NBC “Héroes”, y por el bachatero Johnny Sky, quien al igual que Héctor Acosta, El Torito, se estrena como actor de películas elenco cuidadosamente escogido con un propósito.



“Es un tema más que todo de distribución internacional. Necesitábamos un producto netamente dominicano que fuera exportable, así que nos embarcamos en un proyecto ambicioso, acción y aventura salpicado de comedia para poder entrar a algunos territorios que normalmente nos es muy difícil llegar con producciones locales”, explicó Dumé.



La película, rodada en Punta Cana, Macao, Baní, entre otras zonas, será llevada a territorio americano y europeo. En ella también participan William Liriano, Carasaf Sánchez, Vladimir Acevedo, Franklin Jr. Romero, Antonio Melenciano y Luis Minervino, con banda sonora de Amaury Sánchez. “Catastrópico”, de Palmera Pictures, fue rodada en siete semanas, con un proceso de producción de cuatro meses en preproducción y dos años y medio de preparación. Esta tendrá además, su propio videojuego a través de una aplicación gratuita.



Por su parte, Hazoury explicó que su opera prima es un proyecto arriesgado, pero seguro. “Lo más seguro en el sentido económico es la comedia. Es relativamente menos costosa y factura muy bien. Sin embargo, la acción gusta, el problema es que es un género muy difícil de hacer y eso sí cuesta mucho; inviertes mucho dinero y si no te sale muy bien, se ve muy mal. Es un riesgo”, manifestó.



Por otro lado, Brie Gabrielle, quien es actriz desde los 14 años y la cual representa la cara al mercado americano de “Catastrópico”, dijo que visitó por primera vez la República Dominicana para el filme, el cual considera es “muy completo y acabado” para presentarse en otros mercados, por la calidad que ha sido trabajada.

Johnny Sky, además del cine, prepara nuevo disco

Johnny Sky, quien se estrena como actor, resaltó que lo más difícil del rodaje fue la disciplina que conlleva hacer cine, a lo que no está acostumbrado, y las escenas que requieren de mucha actividad física o de altura, a lo que le tiene fobia. En cuanto a su faceta de cantante, dijo que está realizando giras por diferentes partes del mundo, Suramérica y Europa entre ellas. Ahora se dirigirá a Chile para participar en el Teletón y luego a Italia donde presentará su segunda gira en este año. Además está trabajando en su segunda producción, para la cual está escribiendo y eligiendo las canciones, de la mano de Premium Latin Music, dirigida por Franklin Romero. “Voy a seguir con lo que es la bachata, pero le daré un toquecito más urbano y pop, quiero ser conocido por mi diversidad musical”, explicó.