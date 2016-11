Jatnna Tavárez dice ya no teme a cargos políticos

La comunicadora Jatnna Tavárez reveló en el programa “Lenis Opiniones” que en estos momentos aceptaría un cargo político, ya que ha recibido propuestas en varias ocasiones pero que antes no lo hacía por cobardía. “Me han ofrecido a lo largo de mi carrera, diputaciones, senaduría, la Vicealcaldía dos veces, por partidos diferentes, Me han ofertado cosas, pero antes yo era muy cobarde, ahora sí me atrevo”, expresó la conductora de “Con Jatnna”.



La también abogada y politóloga resaltó que de estar al frente de alguna posición en el gobierno iría solo con el fin de ayudar y aportar, puesto que considera que si tiene una plataforma en la cual puede servir al pueblo y su país, lo haría sin ir a buscar nada.



Durante la entrevista, realizada por Lenis García en el espacio que se transmite los lunes de 8:00 a 9:00 p.m. por el canal 25, Jatnna expresó que si hay una cosa que le llena de satisfacción es servir, y que ya perdió el miedo, porque antes le daba “terror” esta posibilidad y pensaba en el qué dirán.



Al referirse a su familia, dijo que tras su divorcio su familia sigue intacta y que lleva una excelente relación con su ex esposo, algo que en nada cambiará. Destacó que su hija no ha sentido la separación, porque todo sigue igual.



“El concepto de familia se sigue manteniendo igual. Me decía Iván Ruiz el otro día: ‘es que tú no eres normal’, le dije: -gracias, yo también te quiero-. Pero si ser así es ser anormal, me encanta. Nosotros nos queremos, somos familia, la niña no ha sentido la falta de su papá”, resaltó.