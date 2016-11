TC niega reingreso de Percival Peña a FF.AA.

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la solicitud de reincorporación a las Fuerzas Armadas que hizo el general Rafael Percival Peña, tras considerar que con su puesta en retiro no le fueron violados o conculcados sus derechos. El máximo tribunal del país, tomó la decisión a través de la sentencia 0559, en la cual se detalla que Percival Peña salió de la institución, por antigüedad, el 16 de agosto del año 2010, a través de un decreto presidencial.



Luego de esto, el general de brigada piloto, interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en enero del año 2011, que fue rechazada “por no configurarse en contra del recurrente, la vulneración o amenaza de ningún derecho fundamental, por las actuaciones del Poder Ejecutivo”.



Sin embargo, el demandante, introdujo un nuevo recurso, esta vez de casación, que conoció la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual ratificó la decisión del TSA y rechazó la casación; por lo que, posteriormente, Percival Peña interpuso un recurso de revisión constitucional.



Los jueces del TC coincidieron en que “si bien es cierto, que el Ejecutivo hizo uso de la facultad discrecional que le otorga la Constitución para nombrar o destituir a los integrantes de las jurisdicciones militares y policiales, no es menos cierto que la discrecionalidad no significa arbitrariedad ni ilegitimidad”.



Además, destacaron que “la facultad discrecional de la Administración significa que, la propia ley faculta, en aplicación del principio de legalidad administrativa, el permitir al Administrador que sea él quien aprecie la oportunidad o conveniencia del acto”.