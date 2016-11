OKC: realidad o espejismo

No muchos esperaban este sensacional arranque de temporada del Thunder de Oklahoma en el baloncesto de la NBA. No después de la salida del que había sido su principal hombre: Kevin Durant.



En muchas proyecciones antes de comenzar la contienda, Oklahoma figura fuera de los ocho puestos de clasificación a playoffs en la salvaje Conferencia Oeste y unas pocas valoraciones ponen a este equipo en postemporada, pero en los dos últimos peldaños.



Aunque queda pendiente todo un largo calendario, en estas primeras dos semanas de la estación de 2016-17, el Thunder lidera la NBA junto a los Clippers de Los Ángeles, y a los Cavaliers de Cleveland, los tres con registro de 6-1 (sin contar la jornada de anoche). Este comienzo es el mejor en la historia desde que el conjunto se mudó de Seattle a Oklahoma en 2009. Nada mal para una escuadra que perdió a Durant, pero además a un hombre tan importante en defensa como Serge Ibaka, cambiado a Orlando Magic por Victor Oladipo, Ersan Ilyasova y Domanta Sabonis.



Se suponía que sin Durant la fuerza en ataque iba a mermar, algo que no ha sucedido debido a los descomunales aportes de Russell Westbrook, quien realizó dos triples dobles en los tres primeros partidos de la temporada, hazaña que no se lograba desde Magic Johnson en el comienzo de la estación 1992-93. Solo otros dos jugadores lo habían hecho aparte de Magic: Jerry Lucas y Oscar Robertson.



¿Pero son los aportes ofensivos de este explosivo armador los que tienen a Oklahoma jugando a este nivel?



No. El Thunder se ha mostrado con un excelente equipo defensivo. Esa ha sido una de las grandes razones de ese 6-1. Oklahoma es cuarto es eficiencia defensiva en la NBA, con 94.6 puntos permitidos por cada 100 posesiones.



Cuando su quinteto abridor está en cancha entonces la eficiencia es mucho mejor: 92.3. Sin embargo, es justicia mencionar el hecho de que sus seis victorias han llegado frente a equipos que poseen marca combinada de 15-26. Tienen triunfos sobre los Sixers, Suns, Lakers, Timberwolves, Clippers y el más reciente de ellos, frente al Heat.



La victoria sobre los Clippers parece ser la validación de que probablemente la magia acabará cuando se enfrenten a franquicias con potencial de playoffs, a jugar por lo cerrada que fue (dos puntos). Luego de ahí fueron maltratados por Durant y los Warriors de Golden State.



Son muchos los que tienen dudas acerca de si el nivel mostrado por Westbrook es sustentable a lo largo de una temporada regular de 82 encuentros. Eso está por verse. Lo que sí puede ser sustentable es que un equipo sea bueno defensivamente hablando. Esto es algo que puede pasar con Oklahoma, especialmente porque cuenta con talento con un enorme potencial defensivo como Andre Roberson, Steven Adams y, claro, el propio Westbrook. La realidad es que juegan una defensa de élite, aunque para el dirigente Billy Donovan no ha sido suficiente.



Ellos tenían anoche una gran prueba cuando se medían en casa los Raptors de Toronto y al líder anotador de la NBA, DeMar DeRozan (33.7).