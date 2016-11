Bartolo Colón pacta con los Bravos por US$12,5 millones

ATLANTA— Los Bravos de Atlanta pactaron un contrato con el pitcher dominicano Bartolo Colón, dijo una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló el viernes con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada porque los Bravos no anunciarán el acuerdo hasta la próxima semana. El contrato con el abridor de 43 años es por una temporada y 12,5 millones de dólares.

El contrato depende de que Colón supere un examen médico, y se pactó un día después que los Bravos anunciaron un acuerdo con R.A. Dickey, un pitcher de 42 años.

Colón tuvo marca de 15-8 con 3.43 de efectividad en 2016 con los Mets. Fue elegido al Juego de Estrellas, y se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia del béisbol que conecta su primer jonrón, cuando la sacó del parque en San Diego el 7 de mayo.

MLB.com reportó el acuerdo primero.