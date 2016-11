Un festival para visibilizar y valorar el trabajo de la mujer

Hace 56 años, el asesinato de las hermanas Mirabal sacudió el mundo. Un acto cargado de violencia que llevó a la República Dominicana solicitar a la Organización de las Naciones Unidas que dicha fecha se declarara Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, petición que fue aprobada en hace apenas 17 años. Más de cinco décadas después, la dramaturga y actriz Elizabeth Ovalle considera que, actualmente, en el país no solo se vive una ola de violencia preocupante, así como un gran número de mujeres muertas a manos de sus parejas o allegados, sino que el trabajo que realizan no es valorado ni apreciado en su totalidad.



“En todo el mundo, las mujeres han venido desarrollando un desempeño arduo en cuanto a trabajo se refiere. Nosotros queremos darle valor y voz a eso”, explicó. “No queremos tener un acto arraigado feminista, lo que queremos es visibilizar nuestro trabajo”, aclaró la también directora de la Fundación Absoluto Teatro.



Elizabeth Ovalles, quien estará realizando, del 15 al 27 de noviembre, el primer “Festival de teatro mujeres sobre las tablas”, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, dijo que con esta propuesta busca aportar un granito de arena para frenar “estas terribles situaciones que estamos viviendo”, contra la violencia de género y dar un aporte que permita valorar y reconocer el trabajo de la mujer de manera general.



Para el desarrollo de este festival, dedicado en su primera edición a la actriz, directora y maestra de teatro, Ángela Herrera, quien luchó en la Revolución de abril de 1965, Ovalle explicó que fueron elegidas cuidadosamente cuatro piezas, como una forma de reconocer el esfuerzo femenino no solo sobre las tablas, sino también como directoras y guionistas.

“Las penas saben nadar”, con Olga Bucarelli y dirigida por Elvira Taveras, dará inicio a la muestra, presentándose los días 17 y 18 de noviembre. El guion recoge las vivencias de una actriz que cuenta en escena la historia del poco valor que se le da a la mujer en las carreras relacionadas con el arte.



El festival continúa con la pieza protagonizada por Elvira Taveras, “Juicio a una zorra”, la cual trata la historia de Helena de Troya, pero narrada desde la óptica de la protagonista. La tercera en subir al escenario es “Por Hora”, con las actrices Quennia Rivera y la propia Elizabeth Ovalle. Una pieza cómica que aborda la migración, la no violencia contra la mujer y las situaciones a las que están expuestas trabajando en ciertas labores.



Para cerrar, “Yo soy Minerva”, protagonizada por Edilí, estará en escena del 25 al 27. “Es la pieza perfecta para celebrar este día. Esta aborda la historia de dicha heroína, su valentía, su lucha, y la razón de ser una mujer que defendió su libertad, y la de la misma patria con su sangre, su honor y su vida”, dijo Ovalle.



“Desde hace un año, he visto cómo eventos de mujeres, por ejemplo en España y La Habana, tienen el poder de sensibilizar, valorar con la puesta en escena de obras de teatro que tienen que ver con nosotras. Aquí, en la República Dominicana, no hay festivales de este tipo, hasta ahora, y vamos a llevar un buen mensaje”, puntualizó la actriz.



Las funciones se presentarán para estudiantes a las 10:00 de la mañana; y a las 8:30 de la noche para público en general.