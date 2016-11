Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

2.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

4.- "Quien pierde paga" - Stephen King

5.- "La carne" - Rosa Montero

6.- "El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares" - Ransom Riggs

7.- "Botas de lluvia suecas" - Henning Mankell

8.- "Mujer y maestra" - Viviana Rivero

9.- "La caza del carnero salvaje" - Haruki Murakami

10.- "Después de ti" - Jojo Moyes

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "La novena" - Marcela Serrano

4.- "El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares" - Ransom Riggs

5.- "Historia de un oso" - Antonia Herrera y Gabriel Osorio

6.- "Los herederos de la Tierra" - Ildefonso Falcones

7.- "Después de ti" - Jojo Moyes

8.- "La ciudad desolada" - Ransom Riggs

9.- "Cuentos extraños para niños peculiares" - Ransom Riggs

10.- "Quien pierde paga" - Stephen King

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

COLOMBIA

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

2.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

3.- "El hombre del teléfono" - Margarita Rosa de Francisco

4.-"Un abogado rebelde" - John Grisham

5.- "La espía" - Paulo Coelho

6.- "Falco" - Arturo Pérez Reverte

7.- "El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares" - Ransom Riggs

8.- "Yo antes de ti" - Jojo Moyes

9.- "Los herederos de la tierra" - Ildefonso Falcones

10.-"El amante japonés" - Isabel Allende

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- "El asesinato de Sócrates" - Marcos Chicot

2.- "Falcó" - Arturo Pérez-Reverte

3.- "Todo esto te daré" - Dolores Redondo

4.- "El gran tratado de la caca" - Martín Piñol

5.- "El laberinto azul" - Douglas Preston

6.- "El conde de Montecristo" - Alexandre Dumas

7.- "El co... de la Bernarda es declarado patrimonio de la humanidad" - Xavi Puig y Kike García

8.- "La sombra del viento" - Carlos Ruiz Zafón

9.- "Lágrimas en la lluvia" - Rosa Montero

10.- "Marina" - Carlos Ruiz Zafón

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Whistler" - John Grisham

2.- "The Wrong Side of Goodbye" - Michael Connelly

3.- "Two by Two" - Nicholas Sparks

4.- "The Award" - Danielle Steel

5.- "Small Great Things" - Jodi Picoult

6.- "Order to Kill" - Flynn/Mills

7.- "Escape Clause" - John Sanford

8.- "A Baxter Family Christmas" - Karen Kingsbury

9.- "Sex, Lies & Serious Money" - Stuart Woods

10.- "Shadow of Victory" - David Weber

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- "Harry Potter y el legado maldito" - J.K. Rowling, J. Tiffany, J. Thorne

2.- "Corazonadas" - Benito Taibo

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

4.- "Persona normal" - Benito Taibo

5.- "La espía" - Paulo Coelho

6.- "Uno siempre cambia al amor de su vida" - Amalia Andrade

7.- "El principito" - Antoine de Saint Exupéry

8.- "Cien años de soledad" - Gabriel García Márquez

9.- "Rayuela" - Julio Cortázar

10.- "Los herederos de la tierra" - Ildefonso Falcones

(Fuente: Gandhi)