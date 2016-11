Obama y Trump se reúnen para tratar transición

Washington. En un inicio cordial del traspaso del poder, el presidente Barack Obama y su sucesor electo Donald Trump se reunieron el jueves en la Casa Blanca. Obama calificó el encuentro de 90 minutos de “excelente” y el republicano dijo que esperaba con ansia los “consejos” del presidente saliente.



Posteriormente, Obama dijo a Trump, “ahora queremos hacer todo lo posible para que usted tenga éxito, porque si usted tiene éxito, el país tiene éxito”.



Fue la primera reunión entre los dos hombres, que se han criticado duramente durante años. El republicano dijo que ansiaba “tratar con el presidente en el futuro, incluso recibir sus consejos”.



Durante la campaña, Obama sostuvo que Trump no tenía aptitud para comandante en jefe. Por su parte Trump, durante años, cuestionó la legitimidad de la presidencia de Obama al insinuar falsamente que no había nacido en Estados Unidos.



Pero al menos en público, ambos aparentemente dejaron de lado su hostilidad. Al finalizar la reunión y los periodistas se apresuraban a abandonar el lugar, Obama sonrió y le explicó a su sucesor lo que sucedía. Si Trump cumple sus promesas de campaña, eliminará mucho de lo que ha realizado Obama en sus ocho años en funciones. El presidente electo, que contará con un Congreso controlado por su partido, ha jurado derogar la ley de salud y desmantelar el acuerdo nuclear con Irán.



La primera dama Michelle Obama se reunió en privado con la esposa de Trump, Melania, en tanto el vicepresidente Joe Biden recibía luego al vicepresidente electo Mike Pence.



La prensa



Trump viajó de Nueva York a Washington en su jet privado. En una ruptura con el protocolo, no permitió que los periodistas lo acompañaran para documentar su histórica visita a la Casa Blanca. Trump criticó con dureza a la prensa durante su campaña y por un tiempo no permitió que asistieran a sus actos los medios que lo habían disgustado.



Las decenas de periodistas que aguardaban el ingreso a la Oficina Oval para ver a los dos hombres juntos vieron al secretario general de la Casa Blanca, Denis McDonough, caminando por el Jardín Sur con Jared Kushner, el yerno de Trump. Los seguían varios colaboradores de Trump.



Los republicanos se mostraron alentados el miércoles por su demoledora victoria sobre Hillary Clinton, en unas elecciones que les dieron el control de la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso.



“Acaba de ganarse un mandato”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.



En un emocionado discurso para aceptar su derrota, Clinton dijo que el resultado había sido “doloroso, y lo será durante algún tiempo”, y admitió que el país estaba “más dividido de lo que pensábamos”.



Aun así, Clinton fue cortés en la derrota y declaró que “Donald Trump será nuestro presidente. Le debemos una mente abierta y la oportunidad de liderar”.



Trump se mostró mucho más moderado de lo habitual tras su victoria y no ha hecho más apariciones públicas desde su primer discurso.



El miércoles se reunió con entusiastas y desvelados asesores en el rascacielos que lleva su nombre en Manhattan, iniciando la intimidante tarea de formar un gobierno que asuma el poder en apenas dos meses. También se reunió con Pence y recibió llamadas de seguidores, familiares y amigos, según su portavoz Hope Hicks.



En Washington, el exiguo equipo de transición de Trump se puso en marcha, repasando listas de personas para cargos importantes y trabajando en los planes de cambio de poder en agencias del gobierno. El proceso de formar el equipo aún está en sus inicios, indicó una persona familiarizada con el proceso, pero el personal de Trump ha priorizado cubrir con rapidez los puestos clave de seguridad nacional. La persona no estaba autorizada a comentar los detalles y habló bajo condición de anonimato.



Protestas



Miles de estadounidenses protestan en las calles y en las redes sociales desde el miércoles para dejar claro que no aceptan la victoria de Donald Trump y que ni es ni será su presidente.



Las grandes ciudades del país, las universidades y los jóvenes son los protagonistas del movimiento “Not my president” (No mi presidente), un lema que nació como etiqueta en Twitter desde que se conoció el sorprendente resultado electoral en la madrugada del miércoles.



A través de su página en otra red social, Facebook, el movimiento ha convocado una gran protesta frente al Capitolio el día de la investidura de Donald Trump, el próximo 20 de enero.

Encuentro entre Michelle y Melania

La primera dama Michelle Obama y la esposa de Donald Trump, Melania, hablaron sobre lo difícil que es criar hijos en la Casa Blanca. Los Trump tienen un hijo de 10 años, Barron, que pasará su adolescencia durante el primer período de Trump en la Casa Blanca.



El portavoz presidencial Josh Earnest dijo que esa será “una infancia bastante singular”.

Recordó que el presidente Barack Obama y su esposa Michelle también tuvieron la experiencia de criar hijos en la Casa Blanca.

Posibles miembros del gabinete

El actual gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; el exalcalde Nueva York, Rudolph Giuliani; y la excandidata vicepresidencial Sarah Palin figuran entre los posibles miembros del gabinete del nuevo presidente electo de EE.UU., Donald Trump. Para el cargo de fiscal general, Christie y Giuliani figuran entre los candidatos.



También aparece en las apuestas ministeriales Sarah Palin, como secretaria de Interior; y el exejecutivo de Goldman Sachs Steven Mnuchin, como secretario del Tesoro.