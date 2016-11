Pasteles personalizados con sabor a arte

En respostería ya es posible combinar el arte y el sabor; juntos dan un sello personalizado. Para esta temporada otoño-invierno, la tendencia en la decoración de los pasteles son las hojas. Es difícil encontrar a alguien que no le gusten los regalos. Estos siempre son agradables, y más aún si llegan personalizados.



En los últimos tiempos esta técnica se ha vuelto viral, donde a los llaveros, monederos, collares, anillos, agendas, lapiceros, covers , entre otros objetos, se les pone un sello distintivo que identifique a la persona a agradar.



Actualmente, esta modalidad se suma a los bizcochos y otros dulces, en la que se combina el arte y el sabor que forman parte de ese día especial, cuenta la repostera de Bake Artristy, Odette Goyco.



“Realmente soy arquitecta, y desde diciembre del año pasado vengo incursionando en varias disciplinas artísticas como la repostería, y he visto cómo a las personas les gusta recibir regalos que tengan su sello personal”, comenta Goyco.



Cuenta que desde que comenzó a diseñar postres, brawnies, polvorones, galletas con bellos dibujos, iniciales de nombres, mensajes, frases, dedicatorias, dependiendo del deseo del cliente, a estos se les hace más difícil partir el bizcocho, por la delicadeza y belleza plasmadas en el dulce, que los hace lucir fantásticos.



Como se acercan las fiestas navideñas existe una diversidad de formas y tamaños para elaborar, como el clásico bizcocho de vainilla, al que se le añade frutos secos o nueces, ciruelas, adornado con pinos, conos, lazos, entre otros. Para este año la experta implementará “La tradición de los 12 días de Navidad”.



Para esta temporada de otoño-invierno la tendencia que está de moda son las hojas, y en general, los temas que más le gustan a los clientes todo el año son los florales, como las margaritas, las orquídeas y los pajaritos, los cuales Goyco elabora en pasta de goma y luego los coloca en los bizcochos.



Este trabajo, sostiene la experta, va desde cernir la harina, pintarlo cuidadosamente en alrededor de tres horas hasta guardar el dulce en su caja. “Cuando lo estoy haciendo la gente siempre me ofrecen sus ideas sobre lo que quieren plasmar, y además, me dan cierta libertad artística, con lo que también se crea originalidad”.



Este tipo de obsequios lo demandan en diversas fechas, como el día de las madres, del padre, de los enamorados, cumpleaños, graduaciones, Navidad... y hasta cualquier día se transforma en una ocasión especial al recibir uno de estos detalles.