El PRSC ante reto de elegir autoridades sin el peso del poder

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) deberá elegir sus nuevas autoridades en poco más de un año, pues el 26 de enero del 2018 se cumple el periodo de la presidencia de Federico (Quique) Antún Batlle y de Ramón Rogelio Genao como secretario general.



El proceso de renovación interna encuentra al PRSC en un ambiente distinto al que le ha caracterizado en la era de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por primera vez está lejos del poder como bisagra del partido morado, que siempre ha influido en la elección de las autoridades de la tercera fuerza política del país.



De hecho, a lo interno de la organización han empezado a surgir ruidos de que supuestamente se podría adelantar la fecha de la asamblea de delegados para elegir a un nuevo presidente, que sería impulsada por los exreformistas que fueron expulsados de la organización por haber apoyado la candidatura de Danilo Medina y que ahora ocupan cargos en el Gobierno.



Ese grupo de dirigentes estaría gestionando una amnistía para volver al partido rojo. Entre los que están fuera figuran Marino Collante, Alexandra Izquierdo, Joaquín Ricardo, Johnny Jones, Modesto Guzmán, María Mercedes Fernández, los hermanos César y Jorge Dargam, Marino Berigüete y Lila Alburquerque.



El PRSC no está unificado en torno a la figura de uno de sus dirigentes. Por un lado, están los seguidores de su presidente Antún y por otro quienes impulsan al diputado y presidente en funciones, Víctor (Ito) Bisonó, para que sea el presidente a partir del 26 de enero del 2016.



De hecho, el diputado no es partidario del tipo de oposición que hace el PRSC junto a otros partidos, en el que han tomado un camino frontal contra el gobierno de Danilo Medina y el PLD. Bisonó, que además es presidente en funciones de la organización se ha mantenido al margen de esas actividades a las que asisten Antún y Genao.



¿Podrá el PRSC elegir autoridades sin la influencia del poder?



Está por verse si el PRSC podrá en esta ocasión elegir a sus autoridades sin la influencia del poder, dado que los dirigentes que tienen cargo en el Estado fueron expulsados de la organización y si eso se mantiene hasta la reestructuración, tendrán poca posibilidad de maniobra a lo interno del partido rojo.



Sin embargo, los aliados internos no le faltan al gobierno y habría que medir si eso podría influir en que se decrete la amnistía que espera el grupo de reformistas expulsados, en cuyo caso el escenario sería otro.



En esta etapa, Bisonó parece más cercano al presidente Medina que el presidente del PRSC, quien logró la presidencia de la organización en enero del 2014, luego que el fallecido Carlos Morales Troncoso, entonces canciller de la República, lo apoyó para el cargo en lugar de respaldar a José Hazim, que era presidente interino.



Sin embargo, fue bajo la presidencia de Antún que el partido rojo rompió su alianza con el PLD y pasó a ser uno de sus principales críticos. Antún, recientemente envió una carta al presidente Medina donde le solicita que intervenga para que se retome el diálogo político porque supuestamente el ambiente había cambiado mucho desde que los partidos de oposición lo rompieron.



Antún, es un político de larga data que ha demostrado su capacidad estratégica, como en la pasada campaña política donde la organización logró mantener su condición de partido mayoritario pese a los malos pronósticos. También lo demostró cuando se agenció la presidencia del PRSC en el 2014.



Bisonó es un dirigente joven que sintoniza con las aspiraciones de los reformistas que creen en relanzar la organización y conquistar el espacio electoral que perdió hace 20 años sin haber desarrollado una estrategia para conquistarlo.



La disidencia es cada vez menos



El PRSC ha tenido un proceso de declive electoral desde hace 20 años cuando salió del poder en el 1996 y se ha convertido en partido bisagra del PLD hasta las pasadas elecciones, fuera de manera institucional, como ocurrió en el 2012, o por el apoyo de la mayoría de los dirigentes, como pasó en 2004 y el 2008.



Desde entonces varios dirigentes de peso, y con arraigo en las bases de la organización, han desaparecido del escenario porque han sido expulsados o porque salen de la organización, y otros han muerto, como Carlos Morales Troncoso. El último en salir de la organización y formar tienda aparte fue Amable Aristy Castro, que ahora tiene su propio partido, el Partido Liberal Reformista.



Pero también vienen del PRSC políticos como Eduardo Estrella, que fundó el Partido Dominicanos por el Cambio, que en esta etapa hace oposición junto al partido rojo y otras organizaciones.



La salida de un grupo importante de dirigentes del PRSC que ahora no tiene partido, ha reducido a dos corrientes la lucha interna en el PRSC.

Dirigentes quieran volver deberán dejar los cargos

El grupo de dirigentes del PRSC en un hecho inusual no apelaron ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) la expulsión de la que fueron objeto por el tribunal disciplinario del PRSC. Esos dirigentes tampoco han ingresado al PLD ni han formado su propio partido político. Asimismo, la dirigencia de la organización no estaría dispuesta a recibir a los expulsados si mantienen sus cargos en el Gobierno del presidente Medina y tampoco a iniciar un proceso para adelantar la asamblea que escogería a las nuevas autoridades. Igualmente, la mayoría se opone a que en caso que se dicte una amnistía los exreformistas sean integrados al Comité Político de la organización conformado por 35 miembros y de la que la mayoría de los expulsados fue parte cuando el órgano estuvo compuesto por 50 integrantes.