Karl Towns registra un gran arranque con los Wolves

Karl-Anthony Towns ha tenido un comienzo de temporada espectacular para los Timberwolves de Minnesota, a pesar de que dos de sus primeros tres partidos no fueron del todo sensacionales. Sin embargo, su arranque semilento es cosa del pasado y hoy por hoy demuestra que su escogencia al Novato del Año en la estación pasada no fue casualidad. Towns abrió la contienda con 21 puntos, pero luego llegaron dos partidos malos en términos individuales.

Fueron un par de derrotas para los Timberwolves de Minnesota (2-5), que dicho sea de paso comenzaron la estación de 2016-17 con un revés ante Memphis Grizzlies y no corren en el mismo carril de su joven estrella.



Juegos estelares



El espigado jugador dominicano no ha tardado mucho en demostrar que solo fueron dos encuentros malos, porque lo que ha hecho después de ahí ha sido fenomenal, incluido un encuentro de 32 puntos y 14 rebotes en el revés frente a los Nuggets de Denver. Dos noches después encestó 34 tantos ante Oklahoma y después de colectar 21 tantos sobre Brooklyn el martes, el dominicano logró su segundo doble doble con puntos y rebotes (21-11) cuando su equipo venció a Orlando el miércoles. Towns ha estado jugando a un nivel monstruoso.



Sus promedios se han elevado bastante. Hoy en día tiene average anotador en 21.9 puntos, 8.3 rebotes y 1.1 bloqueos por encuentro. En sus últimos cuatro encuentros, tiene una media de 26.5 tantos y 9.5 rebotes, 1.8 asistencias, 1.3 tapones con 55.% desde el campo.