Vicente García logra un mar de éxitos en colombia

Tres años atrás, Vicente García se percató de que estaba en una “zona de confort peligrosa”. Pese a que entendía que todo iba bien, ya que se presentaba en conciertos ocasionalmente, vivía con sus padres y no tenía mayores preocupaciones, no sentía que estaba evolucionando, creciendo o dando pasos importantes que afianzaran su camino hacia una carrera exitosa.



Decidió cambiar todo y encontró refugio en Colombia y desde entonces su vida tomó otro rumbo. “Llegué a Colombia en un momento muy confuso porque había hecho un primer disco, que fue Melodrama, y quería hacer otro pero no sentía que la gente entendiera el concepto, entonces estando allá, viendo cómo era todo, compartiendo con otros músicos, veía que había un trabajo diario para levantar el proyecto el que hacía cada uno de ellos. Eso me impulsó a hacer otras cosas”, dijo a elCaribe durante su visita a su natal República Dominicana.



Y como si solo dependiera de tomar la decisión, el cantautor de 33 años recuerda que empezó a trabajar con Eduardo Cabra, Visitante del dúo Calle 13, luego firmó con la disquera Sony, las ofertas para presentarse empezaron a llegar y logró consolidar toda una banda.



“¡Y no ha sido lo único!”, agregó. “En términos personales también todo ha cambiado muchísimo. Aquí vivo solo y ahora estoy soltero y sin compromiso”, dijo tímidamente.



El resultado del trabajo de estos últimos años es lo que trae hoy a Vicente Luis García Guillén, nombre completo del artista, de regreso a República Dominicana luego de un año de ausencia. “A la mar”, es el segundo álbum como solista del cantante oriundo de San Pedro de Macorís, un disco de 14 temas en el que recoge diferentes géneros y que es el fruto de una serie de investigaciones sobre la música folclórica afroantillana y dominicana que realizó hace unos años “por convicción propia, pa’ nutrirme”.



Su intención no era hacer un disco, sino conocer a profundidad la música dominicana, lo cual lo llevó a descubrir lugares y cosas que despertaron su creatividad y pasión para componer. De este trabajo discográfico, el cual ha logrado el éxito en Colombia con dos nominaciones a los Premios Shocks incluidas, se desprende la bachata “Carmesí”.

“Realmente me hace mucha falta mi país, la gente, la playa… pero siento que estoy en un buen momento allá, tengo muchos planes, muchos proyectos que realmente desde aquí no podría hacerlos”, indicó.



Tras esta misma investigación, el intérprete de “Mi balcón” dijo que, desde su óptica, la clave para que los ritmos dominicanos tengan un buen futuro es “empezar a buscar dentro de lo nuestro”. Aseguró que fusionar es una buena fórmula pero que hay que nutrirse, no solo en términos musicales, sino también de composición, ya que entiende que en estas se deberían involucrar más las cosas que caracterizan a los dominicanos, “nuestro ritmo, nuestra manera de expresarnos y de ser”. “De una forma u otra creo que lo han hecho con el dembow y demás géneros urbanos y quizás eso es lo que ha permitido que tengan éxito, porque esa es la manera en la que se habla aquí. Solo hay que llevar ese lenguaje a un contexto más universal, que se entienda e interese, como hizo Juan Luis Guerra con Guavaberry”, expresó.



Su etapa de compositor es otra que se consolida. Para la nueva producción de Santiago Cruz co-escribió “Vida de mis vidas”, para el dúo mexicano Camila compuso “Tu tiempo ya se fue” y “Este momento”. También ha realizado trabajos para la cubana Diana Fuentes y otros cantantes colombianos.