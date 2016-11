Barkley pide una oportunidad para Donald Trump

Charles Barkley dijo que estaba “en shock” al conocer los resultados de la elección del martes en Estados Unidos, pero urgió a los ciudadanos a darle una oportunidad al presidente electo Donald Trump. Sin apenarse por dar a conocer sus opiniones sobre temas que no son basquetbol, el integrante del Salón de la Fama de la NBA protagonizó una discusión en ‘Inside the NBA’, de la cadena TNT, el jueves por la noche, sobre Donald Trump y su sorpresiva victoria sobre Hillary Clinton.



“Estaba en shock, no voy a mentir. Estaba completamente sorprendido por los resultados de la elección. Dicho eso, tenemos que seguir adelante. Estaba decepcionado porque mi candidata no ganó, pero como digo eso, se acabó. (Trump) va a ser el presidente de Estados Unidos, tenemos que respetar su oficina y darle una oportunidad. Ésa es la línea inicial”, comentó.



Barkley compartió una lista de figuras notables del deporte que han hablado de esperar y ver la labor de Trump en la presidencia. Una noche antes, el coach de LA Clippers, Doc Rivers, también dijo que estaba sorprendido por la victoria de Trump, pero reafirmó que cree en el sistema estadounidense.



“Alguien pierde siempre las elecciones, hemos sido afortunados de que ganamos las dos más recientes con el presidente Obama. No ganamos ésta”, dijo Barkley en TNT.



“Pero, como dije, respeto a la oficina del presidente de Estados Unidos y tenemos que darle una oportunidad. Todo lo que dijo en el pasado es agua debajo de un puente, tenemos que darle una oportunidad y apoyarlo porque es el presidente de Estados Unidos”, agregó el exjugador más valioso de la NBA.