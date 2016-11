Bartolo Colón firma pacto de US$12.5 millones con los Bravos

Los Bravos de Atlanta pactaron un contrato con el pitcher dominicano Bartolo Colón, dijo una persona con conocimiento de la situación. La persona habló ayer con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada porque los Bravos no anunciarán el acuerdo hasta la próxima semana. El contrato con el abridor de 43 años es por una temporada y 12.5 millones de dólares.



El contrato depende de que Colón supere un examen médico, y se pactó un día después de que los Bravos anunciaron un acuerdo con R.A. Dickey, un pitcher de 42 años.



Colón tuvo marca de 15-8 con 3.43 de efectividad en 2016 con los Mets. Fue elegido al Juego de Estrellas, y se convirtió en el jugador de mayor edad en la historia del béisbol que conecta su primer jonrón, cuando la sacó del parque en San Diego el 7 de mayo.



Colón volvió a tener otra gran temporada con los Mets, el equipo con el que se ha pasado las últimas campañas y en el que se ha convertido en un atractivo para su fanaticada.



Cumplirá 44 años en mayo



El nativo de Altamira, Puerto Plata, quien cumplirá 44 años el próximo mes de mayo, lanzó 190 o más entradas en cuatro temporadas seguidas.



Bartolo posee la mayor cantidad de victorias para un lanzador de los Mets desde el principio de la temporada 2014 con 44. Jacob deGrom se ubica en segundo puesto con 30.



En esta misma temporada con Los Mets logró una hazaña histórica en su carrera al convertirse en el segundo dominicano con más triunfos en las Grandes Ligas (233-162), superando a su compatriota Pedro Martínez (219).



El total de victorias lo coloca en tercer puesto en la liga de todos los tiempos entre los serpentineros nacidos en Latinoamérica, detrás del nicaragüense Dennis Martínez (245) y su compatriota dominicano Juan Marichal (243).