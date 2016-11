El Coro Nacional se vislumbra con un destino incierto

El Coro Nacional de la República Dominicana es una de las compañías más antiguas de Bellas Artes; de hecho, fue creada como una dependencia de la Dirección General el primero de marzo de 1955, cuando la estructura física del Palacio aún estaba en construcción. Sin embargo, es una de las menos activas actualmente.

Bajo la nueva dirección de Elioenai Medina, y compuesto por 56 voces, 54 de ellas de origen dominicano, una cubana y una española, el Coro Nacional apenas se presenta, además de que le faltan 44 voces para completar las 100 personas que se requieren para abordar ciertos repertorios.



“Yo creo que lo que le hace falta al coro es cantar más, debe tener más presentaciones. Pienso que debe regresar hacia la esencia de lo que nos motiva, que es el canto”, explicó el recién nombrado director Medina.



Según explicó, el Coro Nacional regularmente tiene 10 presentaciones fijas al año, entre ellas, el concierto de aniversario, los conciertos de Navidad, y el de verano, por lo que aumentar el número de conciertos a un mínimo de 30 anualmente es una de sus prioridades.



Entre los escenarios que tiene a su disposición para realizar montajes por vía propia, están los que pertenecen al Ministerio de Cultura, como son Bellas Artes, el Teatro Nacional Eduardo Brito y los auditorios de las escuelas. Fuera de estos, se evalúan los lugares de los que reciben solicitudes para confirmar que tengan las condiciones acústicas que requieren.



La institución coral dominicana está compuesta por 56 cantores, que reciben un pago de 20 mil pesos, en un rango de edad de 28 a 70 años.



“Yo pienso que para que un coro sea rico necesita pluralidad en la gama sonora de la voz. Un coro juvenil tiene unas características que son muy importantes, pero uno como el nuestro, que tiene un abanico de edades tan amplio, ofrece una mayor riqueza sonora. Yo considero que es importante tener gente joven y voces maduras que se mantengan”, dijo Edlioenai Medina en entrevista a elCaribe.



Para ser parte del mismo, el director del Coro explicó que hay que agotar un proceso de selección, que incluye las audiciones para calificar las voces, requerimientos de estudios profesionales, preferiblemente que sean cantantes líricos, conocer de lectura musical, buena voz y actitud para el canto. Actualmente, el equipo necesita un copista para recuperar y preservar los repertorios manuscritos de música dominicana, y dos instructores, uno de soprano y un interino de contra altos.



El también pianista resaltó que el movimiento coral dominicano necesita “más empuje” y tener mayor presencia. “Creo que no se está sintiendo el canto coral en nuestro país como debería. Por eso, en mi gestión quiero motivar este tipo de actividad, pero es una labor que no puedo hacer solo. La Red Nacional de Coro, que es la que se encarga de velar por esta actividad en el país, tiene que hacer su función también”, agregó.



Repertorio actual



El Coro Nacional es un conjunto que aborda toda clase de repertorio coral, desde la música folclórica dominicana y mundial hasta piezas sinfónicas del coro universal, pero hay una parte dentro de la historia musical que aún no se ha tocado.



Según explicó Elioenai Medina, a lo largo de los años la institución ha desarrollado una trayectoria y un programa que no ha abordado repertorios del siglo XX, lo cual representa el más grande de sus retos. Explicó que su mayor interés es que el Coro alcance un nuevo nivel y se encamine hacia la música que se está escribiendo actualmente, como una forma de alcanzar una nueva dimensión y se convierta en referente de alto nivel del movimiento coral en el país. “Si nos quedamos haciendo los mismos repertorios, la evolución del grupo se ve detenida. Debemos seguir avanzando en los nuevos tiempos”, manifestó. “El coro es un instrumento muy complejo y muy especial, porque a diferencia de instrumentos como el piano y el violín, que son objetos, el coro es un instrumento humano con el que se pueden hacer cosas maravillosas, pero al que también hay que motivar y retar”, agregó.



Las próximas presentaciones del Coro Nacional serán para celebrar el Día del Músico el próximo 22 de noviembre y su aniversario número 61 en marzo del 2017.



Directores en la historia del Coro Nacional

Desde su fundación, en 1955, han pasado por la dirección del Coro Nacional los maestros Juan Urteaga, (español) Luis Rivera, Luis Frías Sandoval, José Delmonte Peguero, Miguel Pichardo Vicioso, César Hilario, José Manuel Joa Castillo, Fernando Geraldes, Mayra Peguero, Jesús Vizcaíno, José Enrique Espín, Edwin Disla, como director asociado, y Simón Caesar Nova como director titular. Sus fotografías adornan el salón de ensayo de la compañía, ubicado en las instalaciones del Palacio de Bellas Artes.